Der Umbruch bei Borussia Dortmund II ist in diesem Sommer groß ausgefallen. Neben 15 Zu-, hat der BVB II auch neun Abgänge zu verzeichnen.

Nach Janni Serra (Holstein Kiel, war vom VfL Bochum ausgeliehen), Jonas Arweiler (FC Utrecht), David Sauerland (Eintracht Braunschweig), Patrick Mainka (1. FC Heidenheim), Michael Eberwein (Fortuna Köln), Paterson Chato, Junior Flores und Armin Pjetrovic (alle Ziel unbekannt) hat auch Etienne Amenyido die Mannschaft von BVB-II-Trainer Jan Siewert verlassen.

Der VfL Osnabrück hat sich die Dienste von Amenyido gesichert. Der 20-jährige Offensivspieler kommt ablösefrei von Borussia Dortmund III zum Drittligisten aus Niedersachsen und hat einen Vertrag bis zum 30.06.2019 plus Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet.

Bei Borussia Dortmund durchlief Amenyido sämtliche Teams des Nachwuchsleistungszentrums bis zur Regionalliga-Reserve. Innerhalb der letzten Saison war der Rechtsfuß ausgeliehen in die niederländische Eredivisie zum VVV Venlo. Mit dem BVB wurde der ehemalige U19- und U20-Nationalspieler zwei Mal Deutscher A-Jugend-Meister.

VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes erklärt auf der Onsabrücker Internetseite: "Wir haben den Weg von Etienne Amenyido über längere Zeit verfolgt und ihn in der vergangenen Saison bereits im Training vor Ort in Osnabrück in Augenschein nehmen können. Neben seiner Hauptposition als Mittelstürmer ist er auch vielseitig auf anderen Positionen in der Offensive einsetzbar. Wir freuen uns auf einen jungen, ambitionierten Spieler, der neben seinen fußballerischen Qualitäten auch ein hohes Maß an Bereitschaft mitbringt."

15 Zugänge

Derweil konnten die Dortmunder mit Joseph Boyamba (SG Wattenscheid 09), Mory Konate, Marco Rente (beide TuS Erndtebrück), Leon Burggraf (SV Hadamar), Kempes Waldemar Tekiela (Westfalia Rhynern) sowie Marc-André Kositzki von der U19 des SV Wehen Wiesbaden sechs externe Spieler verpflichtet. Neu im Regionalliga-Kader 2018/19 sind auch neun Spieler, die in der vergangenen Spielzeit in der U19 des BVB spielten. Im Einzelnen sind das: Dominik Wanner, Luca Kilian, Alexander Schulte, Jonas Hupe, Hüseyin Bulut, Julian Schwermann, Jano Baxmann und Jan-Niklas Beste.