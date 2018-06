Borussia Dortmund scheint auf der Suche nach einem Stürmer auch Alvaro Morata ins Auge gefasst zu haben. Ein Videobeitrag zu dem heißen Gerücht um den Spanien-Star.

Der englische Radiosender Talksport berichtet, dass sich die Ablösesumme für Morata auf rund 50 Millionen Euro belaufen würde. Der Der 25-jährige Stürmer steht aktuell beim FC Chelsea unter Vertrag. Die Londoner holten Morata im vergangenen Sommer für 60 Millionen Euro von Real Madrid.

An der Stamford Bridge konnte der Spanier mit elf Toren und sechs Vorlagen in 48 Pflichtspielen nicht vollends überzeugen. Für Real Madrid erzielte der 23-malige Nationalspieler (13 Treffer) in 95 Pflicht-Begegnungen 31 Buden.

Viele Streichkandidaten im BVB-Kader

Im Kader von Bundesligist Borussia Dortmund gibt es zahlreiche Kandidaten, die für einen Vereinswechsel im Sommer in Frage kommen. Dazu gehört Gonzalo Castro, der es nach dem Transfer von Thomas Delaney (SV Werder Bremen) schwer haben dürfte, auf Einsätze zu kommen. Der 31-Jährige soll ein heißer Kandidat beim VfB Stuttgart sein. Auch Erik Durm darf den BVB bei einem passenden Angebot verlassen. Vor einem Jahr scheiterte ein Wechsel des Weltmeisters von 2014 zum VfB Stuttgart erst am Medizincheck. Jetzt könnte der Weg von Durm nach England führen.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist Huddersfield Town an einer Verpflichtung des 26-Jährigen interessiert. Huddersfield-Trainer David Wagner kennt Durm noch aus seiner Zeit beim BVB und trainierte ihn sogar zeitweise bei der zweiten Mannschaft der Dortmunder. Nun könnte er seinen ehemaligen Schützling in die Premier League lotsen.

Durm wäre nach Dominik Reimann (Holstein Kiel), Michy Batshuayi (FC Chelsea, Leihe beendet) und Roman Weidenfeller (Karriereende) der nächste Abgang beim BVB in diesem Sommer. Auch der Transfer von Sokratis zum FC Arsenal ist sicher. Die Verkündung wird aber aus bilanztechnischen Gründen erst Anfang Juli erfolgen.