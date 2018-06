Schalke hat ein deutsch-russisches Fußball-Wörterbuch entwickelt. Ex-Spieler Gasilin hat’s geholfen - bald gibt es auch eine chinesische Version.

Weil Schalke 04 seit Jahren gute Beziehungen nach Russland pflegt, findet sich im königsblauen Vereins-Fundus auch so einiges aus dem Land des WM-Gastgebers. Es gibt zum Beispiel einen kleinen Schneemann: Der ist zum Glück nicht aus Schnee sondern aus Plüsch, und steht treu und fest für die Partnerschaft mit dem russischen Klub Zenit St. Petersburg. Und Schalke hat – Achtung – sogar ein deutsch-russisches Wörterbuch entwickelt. Na denn: Dobryy den – das heißt Guten Tag.

Das Wörterbuch gibt’s aber nicht aus Jux und Dollerei, sondern es hat einen praktischen Hintergrund: Als vor drei Jahren der russische Stürmer Aleksey Gasilin für eine Saison die Schalker U23 verstärkte, sollte es ihm die Eingliederung ins fremde Land erleichtern. „Aleksey sprach zu Beginn kein Wort Deutsch”, erinnert sich Bodo Menze, viele Jahre der Leiter der Knappenschmiede und heute zuständig für die internationalen Beziehungen auf Schalke. Daher kam Menze auf die Idee, Gasilin die wichtigsten fußballspezifischen Begriffe in gebündelter Form an die Hand zu geben.

Bodo Menze hatte ein ähnliches Fußball-Wörterbuch einmal in deutsch-französischer Übersetzung gesehen. Dieselben Begriffe ließ er von einer russischen Studentin mit dem schönen Namen Olga Silber vom Deutschen ins Russische übersetzen. Annähernd 1000 Wörter finden sich nun in der 30-seitigen Broschüre, die auf der Schalker Geschäftsstelle schlummert. Rechts der deutsche Begriff – links die russische Version in kyrillischer Schrift.

Von A wie Abseits bis Z wie Zweikampf ist eigentlich alles enthalten, was der Fußballer wissen muss. Wichtig ist auf dem Platz, mit kurzen Kommandos wie freilaufen, schießen, abblocken. Wer in Schalkes Wörterbuch blickt, erfährt aber auch, wie es auf Russisch heißt, wenn der Torjäger (Bombardir) den Pfosten (Stanga) trifft. Und auch Begriffe wie Dusche oder Dopingkontrolle sind enthalten. Aleksey Gasilin hat’s bei seinem Gastspiel auf Schalke geholfen. „Nach einem Jahr”, erinnert sich Bodo Menze, „konnte er sich gut auf Deutsch verständigen.” Das Fußball-Wörterbuch ist so umfassend, dass es demnächst auch eine chinesische Version geben wird für die Kooperation von Schalke mit dem chinesischen Klub Hebei Fortune.

Aleksey Gasilin, den Schalke im Zuge der Kooperation mit Zenit St. Petersburg ausgeliehen hatte, spielte damals nur eine Saison in Deutschland; dann ließen die Statuten ein Spielrecht für den Nicht-EU-Kicker in der Regionalliga nicht mehr zu. Derzeit ist der Stürmer bei Amkar Perm in der ersten russischen Liga unter Vertrag. In den russischen WM-Kader hat es der frühere U21-Nationalspieler aber nicht geschafft.

Apropos WM: Auch hier hilft das Schalker Wörterbuch weiter. Denn Weltmeisterschaft heißt auf Russisch Championat mira.