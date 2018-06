Der VfL Bochum 1848 hat den Vertrag mit seinem Angreifer Vangelis Pavlidis verlängert, bis zum 30.06.2020.

Dennoch wird der 19-jährige vorerst nicht zum VfL zurückkehren, sondern ein weiteres Jahr an Borussia Dortmund II ausgeliehen. Dort kam der griechische U20-Nationalspieler bereits in der vergangenen Saison zum Einsatz und erzielte in 17 Spielen in der Regionalliga West fünf Treffer. Die Ausleihe dauert bis zum 30.06.2019 und beinhaltet keine Kaufoption für den BVB.

VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz: „Wir halten Vangelis nach wie vor für ein großes Talent, dessen Weg beim VfL noch nicht zu Ende ist. Seine Entwicklung in den vergangenen Monaten, als er sich nach einer langen Verletzungspause wieder ans Wettkampfniveau gewöhnen musste, haben wir beobachtet und positiv bewertet. Den Sprung in den Seniorenbereich hat er fürs erste bewältigt, nun gilt es, diesen positiven Trend fortzuführen. Wir hoffen für ihn, dass er an die Leistungen aus dem ersten Halbjahr beim BVB anknüpfen kann und somit auf seine Einsatzzeiten kommt.“

Der Sommerfahrplan im Überblick:

25.06.2018, 16:30 Uhr: Trainingsauftakt

Trainingsgelände am Vonovia Ruhrstadion

27.06.2018, 18:00 Uhr:Testspiel

DJK Adler Riemke - VfL Bochum 1848

Bezirkssportanlage Feenstraße 7-9, 44807 Bochum

30.06.2018, 18:00 Uhr: Spiel gegen den Fairplay-Pokalsieger Bochum

SG Linden-Dahlhausen - VfL Bochum 1848

Sportanlage Am Lewacker, Jugendheimstr. 3, 44879 Bochum-Linden

04.07.2018: Testspiel gegen FC Brünninghausen

Sportplatz „Zur Burkuhle“ in Bochum-Kornharpen, Anstoß ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei

06.07. - 13.07.2018: Trainingslager in Weiler im Allgäu

Tannenhof Resort. Sport & Spa

Lindenberger Str. 33, 88171 Weiler-Simmerberg

09.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

FC Zürich - VfL Bochum 1848

ABT Arena, Kieswerkstraße 10, 87471 Durach

12.07.2018: Testspiel geplant

18.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

Stoke City - VfL Bochum 1848

OBI Arena, Bentlager Weg 40, 48431 Rheine

21.07.2018: Saisoneröffnung 2018/19 rund ums Vonovia Ruhrstadion

22.07.2018, 14:00 Uhr: H-Hotels Cup

mit Wolverhampton Wanderers, Real Betis Balompié und Borussia Mönchengladbach

25.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

AS Monaco - VfL Bochum 1848

SPORTCLUB Arena, Poststr., 33415 Verl

28.07.2018: Testspiel geplant