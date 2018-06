Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen hat Ersatz für Rechtsverteidiger Daniel Heber gefunden. Die Kleeblätter holen einen Drittliga-Spieler.

Den Abgang von Leistungsträger Heber, der sich dem Lokalrivalen Rot-Weiss Essen anschließen wird, haben die Oberhausener mit einem renommierten Jungprofi aufgefangen. Zum Trainingsauftakt am Donnerstag gab RWO die Verpflichtung von Philipp Eggersglüß (23) bekannt. Der Rechtsverteidiger wechselt vom Drittliga-Absteiger SV Werder Bremen II ins Ruhrgebiet.

Seit 2012 war Eggersglüß für die Bremer aktiv. An der Weser gelang ihm der Sprung aus der Jugend in den Seniorenbereich. Der 1,82 Meter große Abwehrspieler entwickelte sich zum Stammspieler und Leistungsträger in der Zweitvertretung des Bundesligisten. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 36 von 38 Meisterschaftsspielen in der 3. Liga, 35 davon über die komplette Distanz. Insgesamt lief Eggersglüß bereits 61 Mal (drei Tore) in der 3. Liga auf.

"Wir freuen uns, mit Philipp einen intelligenten und charakterstarken Spieler von unserem Verein überzeugt zu haben, der bereits viel Erfahrung in der 3.Liga sammeln konnte und mit einer guten Form zu uns wechselt", sagt Jörn Nowak, sportlicher Leiter der Oberhausener, über seinen neuen Rechtsverteidiger.

Die Personalplanung der Kleeblätter ist damit fast abgeschlossen. Nowak hatte betont, dass neben einem Rechtsverteidiger nur noch ein offensiver Flügelspieler gesucht werde. Nach dem Transfer von Eggersglüß ist somit nur noch eine Planstelle für einen externen Zugang offen. RWO-Sportchef Nowak setzt wie bei den anderen bisher getätigten Transfers auf den Faktor Spielpraxis: "Wir wollen in erster Linie Leute holen, die bei ihren Vereinen regelmäßig gespielt haben", sagt er.

RWO hatte bereits Dario Schumacher (Bonner SC), Christian März (SV Rödinghausen), Nico Klaaß (TV Jahn Hiesfeld) und Shaibou Oubeyapwa (1. Göppinger SV/Oberliga Baden-Württemberg) verpflichtet.