Viel los bei der Kölner Viktoria. Erst der Trainerwechsel, nun wurde der siebte Zugang präsentiert. Ein Linksaußen vom FSV Frankfurt.

Der Trainerwechsel hat bei Viktoria Köln alle überrascht. Olaf Janßen hat den Verein nach nur einem Jahr verlassen. Der 51-Jährige wird Co-Trainer von Bruno Labbadia beim VfL Wolfsburg. Rund 125.000 Euro soll die Viktoria für Janßen erhalten haben.

Der Nachfolger kommt aus dem eigenen Klub. Fußballlehrer Patrick Glöckner (41), bislang Co-Trainer unter Janßen, wird die Mannschaft in der neuen Saison übernehmen. Damit war er an allen bisherigen Transfers beteiligt und muss sich nicht neu einleben. Denn im Sommer gab es bisher schon zahlreiche Kaderveränderungen.

Neun Abgängen stehen sieben Zugänge gegenüber. Jüngste Verpflichtung: Vom FSV Frankfurt wechselt Yves Mfumu zu den Höhenbergern. Der Linksaußen wurde in der Jugend von Werder Bremen, Stuttgart und Eintracht Frankfurt ausgebildet. In der letzten Saison lief er für den FSV in der Regionalliga Südwest 12 Mal auf.

Bisherige Zugänge der Kölner

Yves Mfumu (FSV Frankfurt)

Stefano Maier (Kickers Offenbach)

Nicolas Hebisch (Waldhof Mannheim)

Hajdar Shala (Bayer Leverkusen U19)

Christian Derflinger (Greuther Fürth II)

Dimitrios Popovits (TuS Koblenz)

Jannis Fraundörfer (VfL Bochum U19)

Bisherige Abgänge der Kölner

Tobias Müller (Chemnitzer FC)

Sascha Herröder, Tom Isecke, Marc Brasnic, Marco Fiore (alle unbekannt)

Lukas Nottbeck (1. FC Köln II)

Leander Goralski (Fortuna Düsseldorf II)

Dominik Lanius (Preußen Münster)

Kemal Rüzgar (Nach Leihe zurück zu Fortuna Düsseldorf)

Der Sommerfahrplan von Viktoria Köln in der Übersicht

20. Juni Trainingsstart

23. Juni Testspiel - Gegner noch offen

30. Juni Testspiel - Gegner noch offen

06. Juli Abfahrt in das Trainingslager nach Aschersleben

07. Juli Testspiel gegen 1. FC Lokomotive Leipzig

12. Juli Testspiel gegen SG Reppichau

13. Juli Rückkehr aus dem Trainingslager

14. Juli Testspiel gegen TSG Hoffenheim II

21. Juli Testspiel - Gegner noch offen