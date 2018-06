Luis Suárez hat Uruguay in seinem 100. Länderspiel vorzeitig ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft geschossen.

Mit seinem 52. Treffer (22.) für die Himmelblauen besiegelte der Topstürmer vom FC Barcelona am Mittwoch in Rostow am Don das mühevolle 1:0 (1:0) gegen Saudi-Arabien. Die Südamerikaner und Russland stehen damit mit jeweils sechs Punkten schon vor dem direkten Duell um den Gruppensieg am Montag in der K.o.-Runde. Saudi-Arabien und Ägypten sind damit ausgeschieden. Im Überschwang der Gefühle deutete Suárez beim Torjubel vor 42 678 Zuschauern gestenreich an, dass er demnächst zum dritten Mal Vater wird.