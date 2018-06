Regionalligist Rot-Weiss Essen trifft im ersten Testspiel der laufenden Vorbereitungsphase auf den Drittligisten Fortuna Köln. Der Termin wurde vorgezogen.

Anstoß der ursprünglich für Dienstag, den 26. Juni angesetzten Partie zwischen RWE und den Kölnern ist nun einen Tag früher, am Montag um 14.00 Uhr an der Bäuminghausstraße in Essen.

Seit Montag läuft die Saisonvorbereitung für die Mannschaft von Chef-Trainer Karsten Neitzel. Neben Trainingsauftakt und Leistungsdiagnostik, bei der sich der rot-weisse Trainer unter der Woche ein Bild von der körperlichen Fitness der Mannschaft machen konnte, bekommt Neitzel bereits am kommenden Montag die Möglichkeit, seine Schützlinge im Praxiseinsatz auf dem Feld zu testen.