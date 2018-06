Da ist dem SC Westfalia Herne ein großer Coup gelungen - im Sponsoring. Friedhelm Runge steigt beim westfälischen Oberligisten ein.

Christian Knappmann ist stolz, stolz Friedhelm Runge ins Boot der Westfalia geholt zu haben. Die Herner wollen sich im Sponsoring-Bereich und auf Vorstandsebene breiter aufstellen. Da scheint der Traditionsklub mit dem Unternehmer Friedhelm Runge einen guten Fang gemacht zu haben. Runges Unternehmen Emka war seit geraumer Zeit Hauptsponsor bei der SSVg Velbert. Zum Ende der vergangenen Saison kündigte Runge seinen Sponsoring-Vertrag an der Velberter Sonnenblume.

"Wir haben uns mit unseren Vorstandsleuten zusammengesetzt und überlegt, was wir machen können. Da kam mir die Idee mit Friedhelm Runge. Ich habe, inklusive meines A-Jugendjahres, zweieinhalb Jahre in Wuppertal verbracht und Herrn Runge kennengelernt. Ich kann kein schlechtes Wort über ihn sagen. Ich habe ihn als ehrenwerten Geschäftsmann kennengelernt, der immer sein Wort gehalten hat. Er hat große Lust auf die Westfalia und will hier etwas bewegen", erklärt Westfalia-Trainer Knappmann.

Der gebürtige Wuppertaler Runge, der der Gründer und Chef der Firma Emka ist, wird mit seinem Unternehmen Hauptsponsor des Vereins werden. "Damit haben wir einen großen Partner gefunden, der uns dabei helfen wird unsere Ziele zu verwirklichen", freut sich Knappmann.

Er will nämlich mit der Westfalia in der kommenden Saison für Aufsehen sorgen. Sportlich wollen die Herner an die Tür der Regionalliga anklopfen. "Wir haben eine junge, hungrige Mannschaft, die einiges leisten kann. Jetzt haben wir auch im Umfeld neue Strukturen geschaffen und wachsen immer mehr. Wir werden uns noch breiter aufstellen und sind da wirklich auf einem sehr guten Weg", erklärt Knappmann nach dem Runge-Deal.