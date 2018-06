Trotz des verspielten Aufstiegs ist Bezirksligist TuB Bocholt mit der abgelaufenen Saison zufrieden.

Lange Zeit sah es so aus, als ob TuB Bocholt den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga erreichen könnte. Doch im Saisonendspurt ging ihnen ein wenig die Luft aus. Durch zwei Unentschieden an den letzten Spieltagen gaben sie die Tabellenführung ab und mussten noch in die Relegation. Dort lief es für die Bocholter auch nicht gut. Bereits das erste Spiel ging zuhause mit 0:3 gegen den VfB Frohnhausen verloren. Der 3:2-Sieg im Rückspiel reichte nicht aus. Dennoch spricht Trainer David Kraft von einer unerwartet guten Saison. "Ich wusste, dass wir eine gute Mannschaft haben, aber ich habe eher mit Platz fünf gerechnet."

Top-Stürmer verlässt den Verein

Personell gibt es bei TuB Bocholt keine großen Veränderungen. Drei externe Zugänge stoßen zu der Mannschaft hinzu. Jannik Bergerfurth (BV Borussia Bocholt), Tugay Haberci (Westfalia Anholt) und Fabio Hellerforth (eigene Jugend) sind drei entwicklungsfähige Spieler, die sich in Bocholt entwickeln sollen. Lediglich ein Abgang steht dem gegenüber, aber dieser ist sehr schwerwiegend. Michel Wesendonk, der in der letzten Saison 26 Mal für Bocholt traf, zieht es in die Oberliga zum 1. FC Kleve. "Diesen Abgang müssen wir erstmal auffangen", meint David Kraft, erklärt aber gleichzeitig, dass er dessen Entscheidung nachvollziehen kann.

Die Liga ist schwer einzuschätzen

Da Kraft sich nicht sicher ist, wie stark die neue Bezirksliga Gruppe ist, formuliert er den Aufstieg nicht als Ziel. Dennoch wollen die Bocholter an die letzte Saison anknüpfen und eine gute Rolle spielen. "Es ist davon abhängig, wie wir in die Saison starten", erklärt er mit Blick auf die kommende Spielzeit.