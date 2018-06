Der Drittligist SV Meppen hat zwei neue Spieler verpflichtet. Sie kommen aus Gladbach und Lotte.

In der vergangenen Woche musste der Drittligist SV Meppen eine Hiobsbotschaft hinnehmen. Denn Topstürmer Benjamin Girth wird den Klub verlassen, um sich dem Zweitligisten Holstein Kiel anzuschließen. Meppens Trainer Christian Neidhart bedauerte dies: "Benni Girth ist ein Stürmer, wie man sich ihn als Trainer nur wünschen kann. Er war eine fantastische Größe in einem insgesamt sehr erfolgreichen Team. Das waren zwei intensive und tolle Jahre, für die wir sehr dankbar sind." Girth erzielte in 36 Partien 19 Treffer - eine tolle Bilanz.

Auf der Suche nach Ersatz wurde Meppen in Lotte fündig. Max Wegner wechselt vom Ligakonkurrenten nach Meppen. „Mit seiner Erfahrung wird Max eine echte Verstärkung sein, auf die sich die Fans freuen dürfen“, betont Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann. Doch der Transfer von Wegner war im Sturm noch nicht alles, denn Beckmann ergänzt: "Wir werden uns in dieser Richtung weiter auf dem Markt umschauen."

Auch für die Defensive hat Meppen einen neuen Spieler verpflichtet. Aus der U23 von Borussia Mönchengladbach wechselt Abwehrspieler Marco Komenda ins Emsland. Der gelernte Linksverteidiger war in der Regionalliga-Reserve des Bundesligisten eine feste Stütze. „Mit Marco Komenda verpflichten wir einen Topspieler, der flexibel einsetzbar ist, und mit seiner Schnelligkeit und Kopfballstärke unser Spiel extrem bereichern wird. Wir sehen Marco allerdings nicht zwingend in der Position des Linksverteidigers, sondern favorisieren mit seiner Flexibilität eine andere Spielphilosophie“, erklärt Neidhart.

Bisherige Zugänge des SV Meppen

Marco Komenda (Gladbach II)

Max Wegner (SF Lotte)

Hassan Amin (Waldhof Mannheim)

Sven Goldschmidt, Matthis Harsman, Jannik Hoormann (alle eigene U19)

Bisherige Abgänge des SV Meppen

Menno Heerkes (HHC Hardenberg)

Dennis Geiger (unbekannt)

Benjamin Girth (Holstein Kiel)

Jens Robben (Karriereende)

Fabian Senninger (Hannover nach Leihende)

Haris Hyseni (Regensburg nach Leihende)

Mike-Steven Bähre (Hannover 96 nach Leihende)