Der Wettanbieter XTiP Sportwetten engagiert sich auch in der kommenden Spielzeit als Hauptsponsor für den Traditionsverein Rot-Weiss Essen.

RWE-Fans, -Mitglieder und -Dauerkarteninhaber dürfen sich wieder auf spannende Aktionen des rot-weissen Partners freuen.

„Die Verlängerung dieser wichtigen Partnerschaft ist auch eine Bestätigung und Wertschätzung der guten Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren und insbesondere in der vergangenen Saison. XTiP hat sich als starker Partner erwiesen und dementsprechend froh sind wir natürlich, dass wir gemeinsam in die neue Saison gehen“, so Marcus Uhlig, Vorstand von Rot-Weiss Essen.

„Spannung, Emotionalität und Leidenschaft findet man in besonderer Weise sowohl bei Rot-Weiss Essen als auch bei XTiP Sportwetten. Als Tochterunternehmen der familiengeführten Gauselmann Gruppe liegen uns Tradition und Beständigkeit sehr am Herzen, so dass wir uns freuen, weiterhin Partner des Vereins sein zu können", so Mathias Dahms, Geschäftsführer der XTiP Sportwetten GmbH.

Somit wird RWE auch in der kommenden Spielzeit weiterhin das Logo des Sportwettenanbieters auf der Trikotbrust sowie auf der Trainingskleidung präsentieren. Darüber hinaus erwarten RWE-Fans zahlreiche Aktionen rund um den Traditionsverein von der Hafenstraße. Informationen dazu folgen in Kürze.