Der VfB Hilden ist auf der Suche nach einem Abwehrspieler fündig geworden und hat seine Mannschaft noch einmal verstärkt.

Vom Absteiger Düsseldorfer SC 99 wechselt Vato Murjikneli in die Itterstadt. Der Innenverteidiger kam in der Rückrunde auf insgesamt zehn Einsätze und konnte sich so für den VfB Hilden empfehlen. Zuvor spielte der 20-Jährige für die Sportfreunde Baumberg, aus dessen Jugend er auch in den Seniorenbereich wechselte. In Baumberg kam Murjikneli auf insgesamt 24 Spiele für die erste Mannschaft.