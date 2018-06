Bei Rot Weiss Ahlen dreht sich das Personalkarussel weiter. Nun gibt es drei weitere Meldungen zu verzeichnen.

Zum einen werden Sinan Özkara und Azmir Alisic den Verein verlassen. Özkara, der genauso wie sein Bruder Cihan (SC Verl) aus der Jugend der Wersestädter stammt, kam vor einem Jahr von Rot-Weiß Oberhausen zum ehemaligen Zweitligisten. In der abgelaufenen Saison kam der ehemalige türkische U17-Nationalspieler auf insgesamt 24 Einsätze. Alisic war 2016 an die Werse gewechselt. In dieser Zeit kam der Schlussmann auf insgesamt 32 Pflichtspiele.

Den Ahlenern erhalten bleibt derweil Andre Witt. Der Rechtsverteidiger war 2016 vom ETB Schwarz-Weiß Essen an die Werse gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit kam der ehemalige Baumberger auf insgesamt 25 Einsätze in der Oberliga Westfalen. „Ich freue mich auf die neue Saison mit Rot Weiss und bin überzeugt, dass wir eine aussichtsreiche Rolle in der Liga übernehmen können. Daher habe ich meinen Vertrag auch gerne verlängert. Für mich passt hier einfach alles“, freut sich Witt, nachdem er die Unterschrift unter seine Vertragsverlängerung gesetzt hat. Der 29-Jährige geht nun in seine dritte Saison bei RWA. „Wir wissen Andrés Qualitäten sehr zu schätzen. Solch ein Spielertyp ist für jede Mannschaft eine Bereicherung. André kann auf verschiedensten Positionen spielen und zudem besitzt er ein sehr gutes Spielverständnis und ist zweikampfstark. Natürlich ist er in unserer Mannschaft auch als Führungsspieler gefragt und hier enorm wichtig für das Team“, erklärt Trainer Michael Schrank.

Damit hat sich das Personalkarussel aber noch lange nicht zu Ende gedreht. Neben Alisic und Witt verlassen auch Rouven Meschede (DJK SVE Heessen), Damir Ivancicevic, Semih Daglar, Mouhoub Nait Merabet, Hyusein Sadula, Talha Temur, Zoran Martinovic, Jeremy Mustapha, Bilal Abdallah, Emre Karaca und Keisuke Ota den Oberliga-14. der abgelaufenen Spielzeit. Dem entgegen stehen bisher nur die Zugänge von Kim Völkel (DSC Wanne-Eickel), Justin Mingo (TuS Sinsen), Marko Onucka, Sebastian Mützel (beide Westfalia Herne) und Sebastian Stroemer (SC Roland).