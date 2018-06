Der SC Wiedenbrück startet am Sonntag in die Sommervorbereitung. Ab Montag werden auch einige Testspieler dabei sein.

Am Sonntag bittet Trainer Björn Mehnert seinen Kader zum Ausdauertest - ohne Testspieler. Der SCW-Coach freut sich, dass es wieder losgeht: "Die Pause war lang genug. So dass ich richtig Bock habe, loszulegen. Wir haben einen größeren Umbruch vollzogen. Doch die Zugänge stimmen mich sehr positiv. Testspieler werden wir erst nächste Woche begrüßen, da Sonntag ein Ausdauertest ansteht, um zu schauen, iinwieweit alle ihre Hausaufgaben gemacht haben."

Drei bis vier Spieler sucht der SC Wiedenbrück noch. Ein Kandidat für einen Vertrag an der Rietberger Straße ist nach RevierSport-Informationen Gabriel Kyeremateng. Der Stürmer spielte bis zuletzt für Borussia Dortmunds U19 und stand in den vergangenen Wochen mit Rot-Weiss Essen in Kontakt. Zu einem Transfer kam es jedoch nicht. Jetzt will der 19-Jährige die Wiedenbrücker Verantwortlichen von seinen Qualitäten überzuegen.

Kyeremateng, der 2007 von der TSC Eintracht Dortmund zum BVB-Nachwuchs wechselte, durchlief bei der Borussia nahezu alle Jugendmannschaften und galt lange las hoffnungsvolles Talent. Doch zuletzt lief es nicht mehr wie gewünscht für den deutschen U18-Nationalspieler. Während Kyeremateng in den ersten fünf Saisonspielen aus der ersten Elf nicht wegzudenken war, kam der gebürtige Dortmunder in der jüngsten Vergangenheit meist als Joker von der Bank. In 25 Pflichtspielen gelangen dem Deutsch-Ghanaer zwar fünf Torvorlagen, aber kein eigener Treffer.

Sechs Testspiele geplant

Der SC Wiedenbrück wird sechs Vorbereitungsspiele bestreiten.

Die Spiele im Überblick:

Samstag, 23. Juni: gegen Sportfreunde Lotte (14 Uhr in Oelde-Sünninghausen)

Samstag, 7. Juli: gegen Preußen Münster (13 Uhr in Freckenhorst)

Sonntag, 8. Juli: gegen VfB Oldenburg (15 Uhr, Ort noch offen)

Sonntag, 15. Juli: gegen Westfalia Rhynern (14 Uhr, Ort noch offen)

Samstag, 21. Juli: gegen FC Gütersloh (14 Uhr, Heidewaldstadion)

Sonntag, 22. Juli: gegen SC Paderborn U23 (13 Uhr im NLZ Paderborn)