Seit Wochen ist bekannt, dass Alemannia Aachen mit Nils Winter, Tobias Mohr und Mergim Fejzullahu drei absolute Leistungsträger verlieren wird.

Aachens Kapitän Nils Winter, dessen Wechsel zum Drittligisten SC Preußen Münster und Aachens Regionalliga-Konkurrenten Rot-Weiss Essen scheiterten, wird weiter in der Regionalliga spielen und hat sich dem Südwest-Vertreter SV Elversberg angeschlossen. Derweil haben das Aachener Eigengewächs Tobias Mohr und Mergim Fejzullahu, der vor zwei Jahren von Fortuna Düsseldorf II zur Alemannia gewechselt war, neue Vereine in höheren Ligen gefunden.

Mohr wird sich, wie RevierSport bereits berichtete, der Spielvereinigung Greuther Fürth anschließen. Beim Zweitligisten unterschrieb am Freitag auch Daniel Keita-Ruel, ein alter Bekannter aus der Regionalliga West, ebenfalls einen Arbeitsvertrag.

Indes wird Fejzullahu nicht in der 2. Bundesliga, sondern in der 3. Liga demnächst auflaufen. Der 24-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag an der Hamburger Straße bei Eintracht Braunschweig. Zuvor gab es Irritationen um einen Fejzullahu Wechsel zu Viktoria Köln. Viktorias Sportvorstand fand nach dem geplatzten Transfer deutliche Worte in Richtung des gebürtigen Albaners.

In Braunschweig hat man derweil für Fejzullahu, der in der vergangenen Regionalliga-West-Saison in 30 Partien 15 Tore und acht Vorlagen vorweisen konnte, nur lobende Worte. "Mergim ist ein torgefährlicher, spielstarker Mittelfeldakteur, der in Aachen eine tolle Saison gespielt hat und unser Offensivspiel beleben wird", sagt Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.

"Ich freue mich bei einem Traditionsclub mit so tollen Fans und einem tollen Stadion unterschrieben zu haben. Ich hatte vom ersten Tag an gute Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Trainer, die mich überzeugt haben, mich für die Eintracht zu entscheiden", erklärt Mergin Fejzullahu.

15 Spieler haben die Alemannia verlassen

Gleich 15 Abgänge hat die Alemannia zu verzeichnen. Im Einzelnen sind das: Karim Kucharzik (Spielverein Breinig), Marcel Damaschek (1.FC Köln II), Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurcie Pluntke (SV Wacker Nordhausen), Meik Kühnel (Wuppertaler SV), Mergim Fejzullahu (Eintracht Braunschweig), Nils Winter (SV Elversberg), Tobias Mohr (Greuther Fürth), Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Akif Sahin, Tobias Lippold, Arda Nebi und Manuel Konate-Lueken (alle Ziel unbekannt).

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Daniel Zeaiter (MSV Duisburg)

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Steven Rakk (KSV Hessen Kassel)

Robin Garnier (Stuttgarter Kickers)

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Kai Bösing

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)

Vincent Boesen (1. FC Nürnberg)