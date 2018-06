Nationalspieler Mesut Özil soll ein Haus in der Türkei gekauft haben. Zuletzt stand der Weltmeister wegen eines Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in der Kritik.

Mesut Özil soll in der Türkei ein Haus gekauft haben. Der deutsche Nationalspieler Mesut Özil hat laut der türkischen Zeitung Hürriyet im türkischen Badeort Cesme ein Haus gekauft. Der Kaufpreis soll eine Million Euro betragen haben.

Derzeit soll der gebürtige Gelsenkirchener die Villa, die in Alacati, einem kleinen Dorf an der Ägäisküste in der Provinz Izmir im Südwesten der Türkei liegt, renovieren lassen und für sich und seine Freundin Amine Gülse herrichten lassen. Ganz in der Nähe von Ilica liegt einer der schönsten Strände der Türkei. Der Ort ist besonders für seine malerische Altstadt bekannt.

Das Haus hatte er sich zusammen mit dem türkischen Topmodell ausgesucht. Özil stand in Deutschland zuletzt in der Kritik, weil er sich zusammen mit seinem Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan mit dem türkischen Machthaber Recep Tayyip Erdogan bei einer Dienstreise Erdogans in London ablichten ließ und ihm ein Trikot seines Klubs Arsenal London schenkte.

Die Bilder mit dem türkischen Staatspräsidenten, der eine Woche vor dem Urnengang in der Türkei um seine Wiederwahl bangen muss, hatten in Deutschland eine hitzige Integrationsdebatte ausgelöst.

Anders als Gündogan, der das umstrittene Zusammentreffen mitten im türkischen Wahlkampf später erklärt hatte und beim letzten Testspiel gegen Saudi-Arabien vom deutschen Publikum dennoch ausgepfiffen wurde, weigert sich Özil bis heute, darüber zu sprechen. Das Spiel in Leverkusen hatte er wegen Knie – und Rückenbeschwerden verpasst.

Zuletzt hatte der 29-Jährige in Russland aber wieder mit dem Team trainiert. Ob er am Sonntag gegen Mexiko (17.00 Uhr, live im ZDF) beim Auftaktspiel der deutschen Mannschaft in der Startelf steht, steht noch nicht fest. Bundestrainer Jogi Löw hat sich noch nicht festgelegt.