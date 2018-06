Schalke-Vorstand Peter Peters ist auch bei der WM in Russland ganz nah beim deutschen Team: Er zählt wieder zur offiziellen Delegation des DFB und hofft auf ein Turnier wie in Brasilien.

Im Büro von Schalke-Vorstand Peter Peters hängt seit vier Jahren ein Foto mit einer persönlichen Widmung von Philipp Lahm. Fein hinter Glas geschützt, heißt es dort: „Lieber Peter, ich danke Dir für Deinen Beitrag zu tollen, erfolgreichen Jahren bei der Nationalmannschaft.” Peters (55) zählt seit der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika zur offiziellen Delegation der deutschen Nationalmannschaft; auch bei der WM in Russland wird er wieder vor Ort sein. An diesem Samstag fliegt er nach Moskau – rechtzeitig zum ersten deutschen Spiel am Sonntag gegen Mexiko.

Diese Erinnerungen bleiben ein Leben lang. Ich bin froh, dass ich das in dieser Intensität miterleben darf. Peter Peters, Schalke-Funktionär und auch beim DFB einflussreich

Peters gehört dem DFB-Tross an, weil er neben seinem Job auf Schalke auch Vize-Präsident der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ist. Mit dem Schalker bilden DFB-Präsident Reinhard Grindel, Vize Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Curtius und DFL-Chef Reinhard Rauball die deutsche Delegation. Zudem wird erstmals auch Philipp Lahm, vor vier Jahren noch Kapitän und heute Botschafter der deutschen Bewerbung für die EM 2024, dabei sein. „Darüber freue ich mich besonders”, sagt Peters vor seiner Abreise nach Russland im Gespräch mit dieser Redaktion.

Das fünfte große Turnier in offizieller Mission

Der Schalker Multi-Funktionär nimmt in Russland in erster Linie repräsentative Aufgaben für den DFB wahr (siehe extra Text), ist aber auch nah bei der deutschen Elf. Zwar wohnt die DFB-Delegation nicht in Jogi Löws WM-Camp Watutinki, aber am Vortag der Spiele geht’s gemeinsam an den jeweiligen Spielort. So wie es auch vor vier Jahren beim deutschen WM-Triumph in Brasilien war.

Unvergessen ist für Peters da die Fahrt zum Finale in Rio de Janeiro, vorbei an der Copacabana: „Die Menschen standen zu Tausenden an der Straße.” Und natürlich das Halbfinale gegen Brasilien, dieses legendäre 7:1, bei dem die deutsche Mannschaft die Gabe hatte, den Gastgeber in der Niederlage nicht auch noch vorzuführen: „Das war eine der größten Leistungen, dass man in der Freude über das Ergebnis ganz ruhig geblieben ist.”

Als sein persönliches Highlight als DFB-Funktionär will Peters die WM in Brasilien aber nicht bezeichnen: „Auch die anderen Turniere waren so schön, dass ich niemals eine Rangfolge aufstellen würde. Diese Erinnerungen bleiben ein ganzes Leben lang. Ich bin froh, dass ich die Welt- und Europameisterschaften in dieser Intensität miterleben darf.” Russland wird nun sein fünftes großes Turnier mit der Nationalmannschaft.

Der gute Draht zu Philipp Lahm und die persönliche Widmung

Entscheidend sind für Peters ohnehin die persönlichen Begegnungen – auch die nach schmerzlichen Niederlagen wie etwa dem Halbfinal-Aus bei der EM 2012 in Warschau gegen Italien. „Da habe ich die Mannschaft wirklich intensiv kennengelernt”, sagt Peters und erinnert sich an die Debatten in der Nacht nach der Niederlage im Mannschaftshotel, die von „zentraler Bedeutung” für den weiteren Weg des Teams bis zum WM-Titel 2014 gewesen seien. Aus dieser Zeit rührt auch sein vertrauensvolles Verhältnis zu Philipp Lahm. Der langjährige DFB-Kapitän schreibt in seiner persönlichen Widmung an Peters nach dem Finale 2014: „Wir wissen beide, wo dieser einmalige Teamgeist entstanden ist und dass wir das vor allem der intensiven Auseinandersetzung mit der bitteren Niederlage gegen Italien verbinden.” Der Schalker schmunzelt angesichts dieser ganz besonderen Erinnerung: „In solchen Nächten schläft man nicht.” In Nächten wie nach dem bitteren Ausscheiden in Warschau oder nach dem Titelgewinn in Rio.

Russland wird nun ein neues Abenteuer, auch in sportpolitischer Hinsicht. Als Delegationsmitglied bewegt sich Peters in den kommenden vier Wochen auch auf diplomatischem Parkett und verfolgt die Diskussionen um ein Für und Wider einer WM in Russland. Grundsätzlich steht der Schalker dem Gastgeber aufgeschlossen gegenüber: „Ich persönlich habe Russland, natürlich gerade durch unsere Schalker Beziehungen zu Gazprom, immer als ein gastfreundliches Land kennengelernt, in dem ich viele Freunde habe, die ich während der WM auch treffen werde.”

An der Vertragsverlängerung von Joachim Löw beteiligt

Dass mögliche Missstände klar angesprochen werden müssen, steht für den gelernten Journalisten außer Frage. Aber Peters glaubt nicht, dass diese WM in Russland schwieriger wird als die zurückliegenden in Südafrika oder Brasilien: „Ich bin überzeugt davon, dass es eine sehr, sehr tolle Weltmeisterschaft wird. So wie vor einem Jahr auch der Confed-Cup.” Auch damals zählte Peters zur DFB-Delegation in Sotschi und zeigte sich „beeindruckt”. Und auch mit Schalke hat er im russischen Krasnodar gespielt und keine negativen Erfahrungen gemacht.

Peters freut sich auf das Abenteuer Russland und glaubt auch daran, dass Deutschland wieder Weltmeister werden kann. Großes Vertrauen hat er in Bundestrainer Joachim Löw, dessen Arbeit er „herausragend” nennt: „Und weil ich nach wie vor der Auffassung bin, dass neben den Zufällen des Fußballs auch die Qualität der Arbeit über Spielausgänge entscheidet, haben wir gute Chancen, wieder den Titel zu holen.”

Der Schalke-Vorstand begrüßt es sehr, dass Löw seinen Vertrag bereits bis 2022 verlängert hat. Eine Entscheidung, an der er als Mitglied im DFB-Präsidialausschuss übrigens nicht unbeteiligt war. Er habe „sehr intensiv” für die vorzeitige Verlängerung mit Löw gestimmt.

Wenn’s tatsächlich soweit kommt, dass Deutschland wieder das Finale erreicht, bleibt Peters vier Wochen in Russland: Er feiert während der Weltmeisterschaft nicht nur seinen 56. Geburtstag (am 21. Juni), sondern auch sein 25-jähriges Dienstjubiläum auf Schalke (am 28. Juni). Der Vater von zwei Kindern, der vor seiner Schalker Zeit auch für die WAZ und den 1. FC Kaiserslautern gearbeitet hat, zählt damit zu den dienstältesten Funktionären im deutschen Fußball.

Mit Schalke in telefonischer Abstimmung

Und was ist mit seinem Job auf Schalke während der WM? Peters lächelt und sagt: „Bisher war es ja immer so, dass wir bei großen Turnieren noch Spieler verpflichtet haben.” Während der EM 2012 zum Beispiel Tranquillo Barnetta, dessen Transfer seinerzeit so viel Absprache und Zustimmung benötigte, dass der damalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach dem Delegationsmitglied Peters launig beschied: „Jetzt holt den Barnetta doch endlich, damit das Thema vom Tisch ist.” Mit anderen Worten: Peters ist auch in Russland telefonisch quasi in Bereitschaft für Schalke.

Indes: Auf hektische Schalker Tage richtet er sich in den WM-Wochen nicht ein. „Wir haben ja einen klaren Plan, was wir machen wollen”, erklärt der Finanzvorstand: „Wenn sich daraus während der WM etwas ergibt, besprechen wir es und setzen es um – da sind wir immer im Kontakt. Ich habe aber das Gefühl, dass in diesem Sommer nicht mehr viel Zustimmung erforderlich ist.”