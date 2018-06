Rot-Weiss Essen hat den 21 Spieler für den Regionalliga-Kader 2018/19 unter Vertrag genommen.

Boris Tomiak trägt weiterhin das RWE-Trikot. Verein und Spieler verlängerten den zum 31. Juni auslaufenden Vertrag bis Sommer 2019.

"Boris hat sich bereits in seinem ersten Seniorenjahr als Alternative auf der Innenverteidigerposition empfohlen. Er hat in seinem ersten Jahr als Regionalligaspieler wichtige Erfahrungen gemacht, die ihn für seine Zukunft bei Rot-Weiss weiterbringen", erklärt Direktor Sport Senioren Jürgen Lucas. "Für uns war schnell klar, dass wir Boris weiterhin dabei haben möchten. Mit seiner Zweikampf- und Kopfballstärke und seiner robusten Spielweise ist er für jeden Gegenspieler sehr unangenehm ", ergänzt Essens Cheftrainer Karsten Neitzel.

Im Jahr 2009 wechselte der gebürtige Essener in die U11 von Rot-Weiss Essen. Dort schnürte er vier Spielzeiten lang seine Schuhe für den Traditionsverein von der Hafenstraße, ehe sich Tomiak für drei Jahre der Jugendabteilung des FC Schalke 04 anschloss. Vor Saison 2015/2016 kehrte der 1,93 Meter große Abwehrhüne wieder zu RWE zurück und führte die Essener U19 fortan als Kapitän auf das Feld. In der vergangenen Spielzeit stand das Eigengewächs in neun Pflichtspielen für RWE auf dem Platz. Neben Boris Tomiak gehören mit Marcel Platzek, Timo Becker, Nicolas Hirschberger, Nico Lucas und Daniel Heber weitere fünf ehemalige rot-weisse Jugendspieler zum Kader der 1. Mannschaft von RWE.

Drei Spieler werden noch gesucht

Damit startet RWE am Montag mit 21 Spielern in die Vorbereitung. Wobei nur 20 Mann auf dem Trainingsplatz stehen werden, da Cedric Harenbrock (Kreuzbandriss) noch bis Jahresende ausfallen wird. Auf drei Positionen will RWE noch etwas tun. "Wir schauen uns noch nach einem dritten Torwart, einem Innenverteidiger und einem variablen Offensivspieler um", sagt RWE-Sportchef Jürgen Lucas

Hier gibt es die Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Timo Becker - Vertrag bis 30. Juni 2019

Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen ) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Boris Tomiak - Vertrag bis 30. Juni 2019

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Lucas Scepanik (Stuttgarter Kickers) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nicolas Hirschberger (eigene U19) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Kevin Freiberger (SF Lotte) - Vertrag bis 30. Juni 2020