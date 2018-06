Die Uefa hat eine vorläufige Einteilung der Vorrundengruppen erstellt: Auf wen könnten Borussia Dortmund und Schalke treffen?

Das große Ziel aller Teilnehmer ist das Finale am 1. Juni 2019 in Madrid – die Gruppenphase der neuen Champions League beginnt aber bereits am 30. August mit der Auslosung. Der Europäische Fußball-Verband (Uefa) hat schon mal teilweise eine vorläufige Einteilung (spätere Änderungen vorbehalten) der 26 fest qualifizierten Vereine vorgenommen. Gemäß dem Uefa-Klubkoeffizienten der Saison 2017/2018 befände sich derzeit Meister FC Bayern in Topf 1, Borussia Dortmund in Topf 2, Schalke 04 in Topf 3 und die TSG Hoffenheim in Topf 4.

Nur der erste Topf ist bereits gesetzt: Darin haben neben Titelverteidiger Real Madrid (Klubkoeffizient 162.000) und Europa-League-Sieger Atlético Madrid (140.000) noch die Meister der besten sechs Landesverbände ihren festen Platz. Das sind zusätzlich zum FC Barcelona (132.000) als drittem spanischen Vertreter noch die Titelträger aus Deutschland (FC Bayern/135.000), Italien (Juventus Turin/126.000), Frankreich (Paris St.-Germain/109.000), England (Manchester City/100.000) und Russland (Lok Moskau/22.500).

Von allen offiziell noch ungesetzten Teilnehmern – die endgültige Einteilung hängt von der Qualifikation ab, in der noch sechs weitere Klubs für die Gruppenphase ermittelt werden – hat der BVB den besten Klubkoeffizienten (89.000) und kann damit sicher sein, sich in Topf 2 wiederzufinden. Gleiches gilt für den FC Porto (86.000), Manchester United (82.000), Schachtjor Donezk (81.000), SSC Neapel (78.000) und Tottenham Hotspur (67.000). Momentan wären noch die AS Rom (64.000) und der unterlegene Finalist der vergangenen Saison, der FC Liverpool (62.000), in Topf 2. In der Qualifikation befinden sich mit Benfica Lissabon (80.000) und Dynamo Kiew (62.000) aber noch Teams, die die Plätze der Roma und der Reds einnehmen könnten.

Laut Uefa-Veröffentlichung auf der Homepage befindet sich Schalke (62.000) trotz gleichen Koeffizientens mit Liverpool und Kiew derzeit bei der Auslosung sicher in Topf 3. Das gilt auch für Olympique Lyon (59.500), AS Monaco (57.000) und ZSKA Moskau (45.000). Sicher im letzten Topf sind nur Inter Mailand (16.000) und die TSG Hoffenheim (14.825); ob es für den FC Valancia (36.000), Viktoria Pilsen (33.000), Club Brügge (29.500) und Galatasaray Istanbul (29.500) Topf 3 oder 4 wird, ergibt sich noch durch die Qualifikation. Neben Benfica und Kiew sind da auch noch Klubs wie der FC Basel (71.000), Ajax Amsterdam (53.500), RB Salzburg (55.500), Ludogorez Rasgrad (37.000) und die PSV Eindhoven (36.000) vertreten.

Gespielt wird die Vorrunde übrigens zwischen dem 18. September und 12. Dezember. Die K.o.-Phase beginnt am 12. Februar und endet am 1. Juni mit dem Finale im Estadio Metropolitano, der neuen Heimat von Atlético Madrid. (ab)