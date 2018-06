Weil die U-17-Junioren auf den letzten Drücker den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft haben, spielen auch in der kommenden Saison alle Leistungsteams des MSV in der höchstmöglichen Klasse.

Wenn Uwe Schubert vom Nachwuchsleistungszentrum des MSV Duisburg spricht, fällt immer wieder das Wort „Wir“. Der 58-jährige wird nicht müde zu betonen, dass Erfolg und Qualität im Jugendbereich nur im Team zu Stande kommen können. Entsprechend stolz ist der Leiter des NLZ darüber, dass das abgelaufene Jahr für den kickenden Zebra-Nachwuchs wieder – zu großen Teilen – positiv verlaufen ist. Alle vier Leistungsteams werden auch in der kommenden Spielzeit wieder oben mitspielen. Dass die B-Junioren im Endspurt in der U-17-Bundesliga den Klassenerhalt gepackt haben, war kaum noch zu erwarten, bestätigt aber die beachtliche Statistik der Meidericher. Seit 2007 spielt der MSV mit seiner U 19 (Bundesliga), der U 17 (Bundesliga), der U 16 (Nieder­rheinliga) und der U 15 (Regionalliga) ohne Unterbrechung in der jeweils höchstmöglichen Liga. „Das ist ein toller Wert, aber alles andere als selbstverständlich. Jahr für Jahr müssen wir uns steigern, um unsere Ziele zu erreichen. Ein großer Dank gilt daher allen Mitarbeitern und Helfern, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich“, so Uwe Schubert. Keine Leistungsträger verloren Für die Spielzeit 2018/2019 beweist der MSV-Nachwuchs wieder Kontinuität. Die A-Junioren, die weiterhin von Engin Vural und seinem „Co“ Daniel Embers trainiert werden, haben keinen Abgang des Jahrgangs 2000 zu verzeichnen. Weiter in Zebrastreifen werden also auch die Leistungsträger Migel-Max Schmeling, Jan-Niklas Pia, Vincent Gembalies und Cem Sabanci spielen. Neu zum Team stoßen sieben Talente aus der eigenen Jugend sowie acht externe Neuzugänge. Zurück kehrt Hannes Göring von Schalke 04, dazu gesellen sich Simon Werner (TSV Marl-Hüls), Maik Marquardt (Viktoria Köln), Pascal Lieto (Wuppertaler SV), Ensar Selmanaj (Hombrucher SV), Diamant Berisha (Ratingen 04/19), Yaruzhan Özün und Marvin Gomoluch (beide Arminia Klosterhardt). Die neue U 17 besteht zu großen Teilen aus Spielern der eigenen U 16, was gar nicht so einfach war, wie Uwe Schubert erklärt: „Weil der komplette Fußball-Westen davon ausgegangen ist, dass unsere U 17 aus der Bundesliga absteigt, haben unsere U-16-Spieler von Januar bis Mai fast wöchentlich Anrufe mit Angeboten von anderen Vereinen bekommen. Deshalb sind wir sehr stolz darauf, dass wir alle Leistungsträger halten konnten.“ Kura bleibt trotz zahlreicher Angebote Auch Marvin Kura, spielerisch wohl stärkster Akteur der Rückrunde, wird weiterhin für den MSV spielen, obwohl er wohl zu fast jedem Verein im Westen hätte wechseln können. Auch im Team werden aus der U 15 Luke Kluth und Jan Niklas Forger stehen. Schubert ist überzeugt: „Die beiden waren Leistungsträger der U 15 und wir denken, dass sie in der U 17 eine gute Rolle spielen werden.“ Trainer der B-Junioren wird weiterhin Djuradj Vasic sein, der in sein drittes Jahr geht. Nicht mehr dabei ist Burak Feyizoglu, der sich fortan nur noch seinem Studium widmen wird. Neuer Co-Trainer wird Damir Salkovic, der zuletzt die U 17 von Bayer Uerdingen coachte. Auf der Trainerposition der U 16 bleibt alles beim Alten. Marc auf dem Kamp ist hauptverantwortlich und wird von Fabian Kewitz assistiert. Auf dem Kamp wird bald noch ein anderes Projekt in Angriff nehmen. Der 43-Jährige hat die Aufnahmeprüfung zur A-Lizenz bestanden. Onisemiuc folgt auf Dasdan Auf der Trainerbank der C-Junioren wird in der neuen Spielzeit ein neues, aber nicht unbekanntes Gesicht Platz nehmen. Der Rumäne Mircea Onisemiuc wird Erdal Dasdan beerben. Die letzten drei Trainerstationen von Onisemiuc waren Schwarz-Weiß Essen, Rot-Weiß Ahlen und die SSVg Velbert. Davor war der 47-Jährige unter Carsten Wolters schon mal Co-Trainer bei den A-Junioren des MSV. Trainer der U 14 wird Vincent Wagner sein, der bis Februar Co-Trainer der Profis des VfL Bochum war. Nicht nur im Trainerteam gibt es eine Neuerung. Auch in Sachen Infrastruktur tut sich etwas. An der Westender Straße wird aktuell ein Athletik- und Technikparcours gebaut. Dieser beinhaltet unter anderem zwei Sprint-Anlagen mit unterschiedlichen Steigungen von sechs und neun Prozent, unterschiedlich hohe Treppenstufen, weitere Messanlagen und ein „Zwei gegen Zwei“-Fußballkäfig. Uwe Schubert freut sich darauf: „Das ist ein weiterer Schritt für professionellere Strukturen.“ Wenn noch in diesem Jahr die Zertifizierung des Deutschen Fußball-Bundes auf dem Plan steht, wird die Tatsache mit Sicherheit positiv bewertet. Wie beim letzten Mal soll die Überprüfung möglichst positiv verlaufen, wie Uwe Schubert hofft: „Wir sind in vielen Bereichen, vor allem in der Infrastruktur, besser geworden. Demgegenüber sind aber auch die Anforderungen des DFB nach oben gegangen. Wir wollen natürlich den Stern in Meiderich behalten und wieder am zweiten kratzen.“

Zur Startseite