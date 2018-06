Vier Abgänge sind bisher beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen notiert. Nun wurde der dritte anderweitig fündig.

Rechtsverteidiger Daniel Heber wechselt zu Rot-Weiss Essen, Innenverteidiger Aaron Langen zum Oberliga-Spitzenteam aus Schonnebeck und Innenverteidiger Felix Haas zum Niederrhein-Oberligisten SSVg Velbert. Nun hat auch der vierte Spieler, der RWO verlässt, einen neuen Verein gefunden. Flügelspieler Rafael Garcia wechselt zum Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC.

Der 24-jährige Deutsch-Spanier erzielte für die Kleeblätter in der abgelaufenen Spielzeit in 30 Spielen fünf Tore: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Chemnitz und hoffe mich und den Verein entwickeln zu können. Ich schaue auf eine positive Saison und bin froh, dass Montag endlich wieder die Vorbereitung beginnt."

CFC-Vorstand Sport und Finanzen Thomas Sobotzik zum Zugang aus Oberhausen: „Raphael ist ein pfeilschneller und dribbelstarker Außenspieler, der unsere Stürmer in Szene setzen soll.“ Garcia ist in Chemnitz nach dem Abstieg und dem anstehenden Neuaufbau bereits der 13. Zugang für die neue Saison in der Regionalliga, die bei den Himmelblauen am kommenden Dienstag startet. Auf der anderen Seite musste der Klub auch den Weggang von 17 Spielern verkraften.

Zurück zu RWO: Zu den bisherigen vier Abgängen könnten zwei weitere Spieler kommen. Denn Mittelfeldmann Robert Fleßers und Außenspieler Patrick Schikowski sind Kandidaten für einen Abgang aus Oberhausen.

Auf der anderen Seite hat RWO mit Dario Schumacher (Bonner SC), Christian März (SV Rödinghausen), Nico Klaaß (TV Jahn Hiesfeld) und Shaibou Oubeyapwa (1. Göppinger SV/Oberliga Baden-Württemberg) schon vier Spieler verpflichtet. Dazu kommen mit Mike Jordan, Rinor Rexha und Ahmed-Malik Uzun drei Spieler, die aus der eigenen U19 hochgezogen wurden. Zwei Zugänge werden noch gesucht. Einer für die Rechtsverteidiger-Position und einer für die offensive Außenbahn.