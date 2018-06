In diesem Sommer bestreitet der Oberligist nicht nur das Testspiel-Highlight gegen Rot-Weiss Essen. Auch der FC Schalke gastiert am Uhlenkrug.

Zwei Highlights für den Oberligisten ETB SW Essen. Am Sonntag (8. Juli, 15 Uhr) kommt es vier Tage nach dem Trainingsstart der Mannschaft von Trainer Manfred Wölpper zum Traditionsduell gegen den Regionalligisten Rot-Weiss Essen. 13 Tage später (Samstag, 21. Juli, 17 Uhr) dann der nächste Kracher am Uhlenkrug, wenn Schalke 04 beim ETB antritt. Am Freitag startet der Vorverkauf für die beiden Partien.

Ambitionierten Testspielgegnern folgt eine Saison, in der der ETB um die vorderen Plätze in der Oberliga mitspielen will. Wölpper betonte mit Blick auf die neue Spielzeit: "Zumindest wollen wir einen Kader zusammenstellen, mit dem die Wahrscheinlichkeit da ist, dass man oben mitspielen kann. Wir haben jetzt so ein ganz kleines bisschen oben dran gekratzt. Jetzt müssen wir an den richtigen Stellschrauben drehen, noch einen Tick stärker werden und dann können wir nächstes Jahr vielleicht oben mitspielen."

Vorverkaufsstellen für die Partie gegen RWE:

ETB – RWE Öffnungszeiten

a.) ETB-Geschäftsstelle Montag 14 - 17 Uhr

Mittwoch 10 - 14 Uhr

Freitag 10 - 14 Uhr

b.) Gaststätte Uhlenkrug Dienstag – Freitag ab 12 Uhr, Samstag + Sonntag ab 17 Uhr

(Montag Ruhetag)

Vorverkaufsstellen für die Partie gegen Schalke:

a.) ETB-Geschäftsstelle siehe oben

b.) Gaststätte Uhlenkrug siehe oben

c.) Gaststätte "Die Eule" Montag – Freitag ab 17 Uhr, Samstag ab 11.30 Uhr

(Klarastr. 68, 45130 Essen) (Sonntag Ruhetag)

Eintrittspreise:

ETB - RWE

Tribüne: 15 Euro

ermäßigt: 13 Euro

Stehplatz: 10 Euro

ermäßigt: 8 Euro

ETB – FC Schalke 04

Tribüne: 17 Euro

ermäßigt: 15 Euro

Stehplatz: 12 Euro

ermäßigt: 10 Euro

zuzüglich Vorverkaufsgebühr: 1 Euro

Alle Testspiele des ETB in der Übersicht:

07.07.2018 Samstag 15.00 TuS Holsterhausen (A)

08.07.2018 Sonntag 15.00 RW Essen (H)

13.07.2018 Freitag 18.00 SF Niederwenigern (GENO Cup)

14.07.2018 Samstag 15.00 TUS Ennepetal (A)

15.07.2018 Sonntag 14.50 GTSV Essen (GENO Cup)

21.07.2018 Samstag 17.00 Schalke 04 (H)

21.07.2018 Samstag 18.00 Fortuna Bredeney (GENO Cup)

24.07.2018 Dienstag 19.00 VFB Hüls (A)

28.07.2018 Samstag 15.00 SV Horst Emscher (A)

31.07.2018 Dienstag 19.00 RW Ahlen (H)

05.08.2018 Sonntag 15.00 1. Runde Niederrheinpokal

12.08.2018 Sonntag 15.00 1. Meisterschaftsspiel