Drittligist Preußen Münster hat den nächsten Spieler verpflichtet - diesmal für die Defensive.

Die Kaderplanung des Drittligisten Preußen Münster schreitet voran: Am Donnerstag gab der Traditionsverein die Verpflichtung von Rechtsverteidiger Ugur Tezel bekannt. Der 21-Jährige, der von der Zweitvertretung von Hertha BSC an die Hammer Straße wechselt, erhält einen Zweijahresvertrag beim SCP. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam Tezel auf 33 Einsätze in der Staffel Nord/Ost.

„Ugur ist ein hochveranlagter Spieler, der eine erstklassige fußballerische Ausbildung genossen hat. Er bringt eine hohe Schnelligkeit mit und interpretiert das Spiel sehr offensiv. Damit ergänzt Ugur uns auf dieser Position sehr gut“, ist Malte Metzelder, Geschäftsführer Sport, von den Qualitäten des Deutsch-Türken überzeugt.