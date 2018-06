ARD und ZDF übertragen die Spiele der Fußball-WM in Russland. Auch Sky zeigt Partien. Wir zeigen, welche Begegnung wo zu sehen ist.

ARD und ZDF übertragen bei der Fußball-WM in Russland 56 der insgesamt 64 Spiele live. Die "Lücke" von acht Spielen entsteht durch die zeitgleiche Austragung der jeweils beiden letzten Spiele in den acht Vorrundengruppen. Die jeweils nicht bei ARD oder ZDF übertragene Begegnung ist entweder bei ONE oder ZDFInfo ebenfalls live zu sehen.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt insgesamt 25 WM-Spiele live, darunter das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale. Das Sky-Paket komplettieren 14 weitere Gruppenspiele, vier Achtelfinals und zwei Viertelfinals. (dpa)

Der Sendeplan von ARD, ZDF und Sky für die Fußball-WM in Russland auf einen Blick:



Vorrunde

Donnerstag, 14. Juni 2018:

Russland - Saudi-Arabien in Moskau (17.00 Uhr/ARD/Sky)

Freitag, 15. Juni 2018:

Ägypten - Uruguay in Jekaterinburg (14.00/ARD)

Marokko - Iran in St. Petersburg (17.00/ARD)

Portugal - Spanien in Sotschi (20.00/ARD/Sky)

Samstag, 16. Juni 2018:

Frankreich - Australien in Kasan (12.00/ZDF)

Argentinien - Island in Moskau (15.00/ZDF/Sky)

Peru - Dänemark in Saransk (18.00/ZDF)

Kroatien - Nigeria in Kaliningrad (21.00/ZDF)

Sonntag, 17. Juni 2018:

Costa Rica - Serbien in Samara (14.00/ZDF)

Deutschland - Mexiko in Moskau (17.00/ZDF/Sky)

Brasilien - Schweiz in Rostow (20.00/ZDF)

Montag, 18. Juni 2018:

Schweden - Südkorea in Nischni Nowgorod (14.00/ARD)

Belgien - Panama in Sotschi (17.00/ARD)

Tunesien - England in Wolgograd (20.00/ARD/Sky)

Dienstag, 19. Juni 2018:

Kolumbien - Japan in Saransk (14.00/ZDF)

Polen - Senegal in Moskau (17.00/ZDF)

Russland - Ägypten in St. Petersburg (20.00/ZDF/Sky)

Mittwoch, 20. Juni 2018:

Portugal - Marokko in Moskau (14.00/ARD)

Uruguay - Saudi-Arabien in Rostow (17.00/ARD)

Iran - Spanien in Kasan (20.00/ARD/Sky)

Donnerstag, 21. Juni 2018:

Dänemark - Australien in Samara (14.00/ZDF)

Frankreich - Peru in Jekaterinburg (17.00/ZDF)

Argentinien - Kroatien in Nischni Nowgorod (20.00/ZDF/Sky)

Freitag, 22. Juni 2018:

Brasilien - Costa Rica in St. Petersburg (14.00/ZDF/Sky)

Nigeria - Island in Wolgograd (17.00/ZDF)

Serbien - Schweiz in Kaliningrad (20.00/ZDF)

Samstag, 23. Juni 2018:

Belgien - Tunesien in Moskau (14.00/ARD)

Südkorea - Mexiko in Rostow (17.00/ARD)

Deutschland - Schweden in Sotschi (20.00/ARD/Sky)



Sonntag, 24. Juni 2018:

England - Panama in Nischni Nowgorod (14.00/ARD/Sky)

Japan - Senegal in Jekaterinburg (17.00/ARD)

Polen - Kolumbien in Kasan (20.00/ARD)

Montag, 25. Juni 2018:

Uruguay - Russland in Samara (16.00/ZDF)

Saudi-Arabien - Ägypten in Wolgograd (16.00/ZDFInfo)

Spanien - Marokko in Kaliningrad (20.00/ZDF oder ZDFInfo)

Iran - Portugal in Saransk (20.00/ZDF oder ZDFInfo)

Sky überträgt ab 16.00 oder 20.00 Uhr ein "Spiel des Tages"

Dienstag, 26. Juni 2018:

Dänemark - Frankreich in Moskau (16.00/ARD)

Australien - Peru in Sotschi (16.00/ONE)

Island - Kroatien in Rostow (20.00/ARD oder ONE)

Nigeria - Argentinien in St. Petersburg (20.00/ARD oder ONE)

Sky überträgt ab 16.00 oder 20.00 Uhr ein "Spiel des Tages"

Mittwoch, 27. Juni 2018:

Mexiko - Schweden in Jekaterinburg (16.00/ZDFInfo)

Südkorea - Deutschland in Kasan (16.00/ZDF/Sky)

Serbien - Brasilien in Moskau (20.00/ZDF)

Schweiz - Costa Rica in Nischni Nowgorod (20.00/ZDFInfo)

Donnerstag, 28. Juni 2018:

Senegal - Kolumbien in Samara (16.00/ARD oder ONE)

Japan - Polen in Wolgograd (16.00/ARD oder ONE)

England - Belgien in Kaliningrad (20.00/ARD)

Panama - Tunesien in Saransk (20.00/ONE)

Sky überträgt ab 16.00 oder 20.00 Uhr ein "Spiel des Tages"

Achtelfinale



Samstag, 30. Juni 2018:

Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D in Kasan (16.00)

Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B in Sotschi (20.00)

Sky überträgt eines der beiden Achtelfinalspiele

Sonntag, 1. Juli 2018:

Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A in Moskau (16.00)

Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C in Nischni Nowgorod (20.00)

Sky überträgt eines der beiden Achtelfinalspiele

Montag, 2. Juli 2018:

Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F in Samara (16.00)

Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H in Rostow (20.00)

Verteilung zwischen ARD und ZDF noch offen; ARD überträgt ein Achtelfinale mit der deutschen Nationalmannschaft.

Sky überträgt eines der beiden Achtelfinalspiele

Dienstag, 3. Juli 2018:

Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E in St. Petersburg (16.00)

Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G in Moskau (20.00)

Verteilung zwischen ARD und ZDF noch offen; ARD überträgt ein Achtelfinale mit der deutschen Nationalmannschaft.

Sky überträgt eines der beiden Achtelfinalspiele

Viertelfinale

Freitag, 6. Juli 2018:

Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2 in Nischni Nowgorod (16.00)

Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6 in Kasan (20.00)

Verteilung zwischen ARD und ZDF noch offen; ZDF überträgt ein Viertelfinale mit der deutschen Nationalmannschaft.

Sky überträgt eines der beiden Viertelfinalspiele

Samstag, 7. Juli 2018:

Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 in Samara (16.00)

Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4 in Sotschi (20.00)

Verteilung zwischen ARD und ZDF noch offen; ZDF überträgt ein Viertelfinale mit der deutschen Nationalmannschaft.

Sky überträgt eines der beiden Viertelfinalspiele



Halbfinale

Dienstag, 10. Juli 2018:

Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 in St. Petersburg (20.00/Sky)

Verteilung zwischen ARD und ZDF noch offen; ARD überträgt im Falle einer Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft.

Mittwoch, 11. Juli 2018:

Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 in Moskau (20.00/Sky)

Verteilung zwischen ARD und ZDF noch offen; ARD überträgt im Falle einer Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft.



Spiel um Platz 3

Samstag, 14. Juli 2018:

Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 in St. Petersburg (16.00/ARD/Sky)

Finale

Sonntag, 15. Juli 2018:

Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 in Moskau (17.00/ZDF/Sky)