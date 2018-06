Die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf hat den vierten externen Zugang vorgestellt.

Der nächste Neuzugang für Fortunas U23 steht fest: Mittelstürmer Amir Falahen wechselt von Fortuna Köln in die Landeshauptstadt. Der Palästinenser stammt aus der Jugend des SC Freiburg und spielt in der kommenden Saison für die U23 der Düsseldorfer in der Regionalliga West.

Der in Freiburg geborene Palästinenser spielte zwischen 2009 und 2017 für den SC und schaffte über die U17, die U19 und die U23 den Sprung in den Lizenzspielerkader. Der 25-jährige Stürmer lief drei Mal für die Breisgauer in der 2. Bundesliga auf und schoss zudem in 169 Pflichtspielen für die U23, die U19 und die U17 des SC 50 Tore. Im Sommer 2017 wechselte Falahen zu Fortuna Köln, wo er letzte Saison auf 15 Drittligaspiele (ein Tor) kam.

Falahen ist nach Leander Goralski (Viktoria Köln), Jannick Theißen (1. FC Köln II) und Tim Kaminski (VfL Bochum U19) der vierte externe Zugang für die Mannschaft von Düsseldorfs U23-Trainer Nico Michaty.

Sieben Eigengewächse künftig im Regionalliga-Kader

Mit Luca Kazelis, Bastian Kummer, Muhayer Oktay, Maduka Okoye, Vincent Schaub, Michel Stöcker und Dustin Willms haben gleich sieben Spieler aus der U19-Bundesliga-Mannschaft der Rot-Weißen ein Arbeitspapier für die U23 unterschrieben.

Allerdings werden auch 13 Spieler die Fortuna verlassen. Tarsis Bonga hat sich erfolgreich für den Drittligisten Zwickau empfehlen können, Tim Galleski schließt sich dem Stadtrivalen TuRU Düsseldorf in der Oberliga Niederrhein an und Tim Krafft geht zur TSG Sprockhövel. Noch keine neuen Vereine haben hingegen Jannik Schneider, Tom-Jeffrey Zündorf, Taoufiq Naciri, Sergen Sezen, Shunya Hashimoto, Emre Can und Kaan Akca. Deren Verträge werden für die kommende Saison nicht mehr verlängert. Christian Weber wird seine Karriere aus Verletzungsgründen beenden, soll dem Verein jedoch in anderer Rolle erhalten bleiben.