Der Regionalliga-West-Aufsteiger TV Herkenrath rüstet für die das Abenteuer 4. Liga auf. Der Klub aus Bergisch Gladbach stellte fünf neue Spieler vor.

Mit Ugur Dündar und Joran Sobiech konnte der TV Herkenrath zwei Spieler mit Regionalliga-Erfahrung verpflichten. Beide waren in der vergangenen Saison für den Bonner SC aktiv.

Linksverteidiger Dündar kommt insgesamt auf 49 Partien in der Regionalliga West. Vor seiner Zeit beim BSC spielte der 25-Jährige unter anderem auch bereits für den Herkenrather Lokalrivalen Bergisch Gladbach 09, in Luxemburg und der Türkei. Derweil ist Sobiech ein Innenverteidiger, der auf insgesamt 40 Einsätze in der Regionalliga West kommt.

Neben Dündar und Sobiech konnte der TV Herkenrath auch Marvin Steiger (Bergisch Gladbach), Suheyel Najar (FC Hennef 05) und Michael Hasemann (1. FC Köln II) verpflichten.

Verlassen werden den Verein unterdessen Mohamed Redjeb (Alemannia Aachen), Joshua Hauschke (1. FC Monheim) sowie Yoschua Grazina (Bergisch Gladbach 09).

Regionalliga-Aufstieg ist ein echtes Märchen

Der Regionalliga-Aufstieg des TV Herkenrath, das ein Stadtteil von Bergisch Gladbach ist, ist der Höhepunkt einer irren Erfolgsgeschichte. Seit der Saison 2010/11 ist es schon der sechste Aufstieg der Herkenrather. 2009 war der Klub noch in der Kreisliga C - zwei jahre später begann der Aufstieg, der kein Ende nehmen wollte. Jetzt geht es gegen Traditionsvereine wie Alemannia Aachen, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, Wuppertaler SV oder Rot-Weiss Essen.

So sieht die Regionalliga West in der kommenden Saison aus.

Absteiger aus der 3. Liga

keine

Weiterhin dabei

Viktoria Köln

Wuppertaler SV

Borussia Dortmund II

SV Rödinghausen

Alemannia Aachen

SC Wiedenbrück

SC Verl

Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen

SG Wattenscheid 09

Borussia Mönchengladbach II

Bonner SC

1. FC Köln II

Fortuna Düsseldorf II

Aufsteiger aus der Oberliga Niederrhein

SV Straelen

Aufsteiger aus der Oberliga Westfalen

SV Lippstadt

Kaan-Marienborn

Aufsteiger aus der Mittelrheinliga

TV Herkenrath