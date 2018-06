Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen hat Rechtsverteidiger Felix Beijmo verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Schwede kommt von Pokalsieger Djurgardens IF an die Weser und kostet rund drei Millionen Euro Ablöse. In Bremen unterschrieb er einen langfristigen Vertrag, die genaue Laufzeit gaben die Klubverantwortlichen nicht bekannt.

"Er ist sehr schnell, hat eine hohe Präzision im Passspiel und steht für ein überaus laufintensives Spiel mit gut getimten Offensivläufen", sagte Bremens Trainer Florian Kohfeldt über Beijmo, der in der ersten schwedischen Liga 37-mal zum Einsatz kam und dabei acht Scorerpunkte sammelte.

Vor dem schwedischen Junioren-Nationalspieler hatte Bremen für die kommende Saison bereits Yuya Osako vom 1. FC Köln, Martin Harnik von Hannover 96 und den Nürnberger Kevin Möhwald unter Vertrag genommen.