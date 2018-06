Der Sommerfahrplan des Fußball-Zweitligisten VfL Bochum füllt sich beständig.

Der Sommerfahrplan des VfL Bochum füllt sich beständig. Nach der Ankündigung des Blitzturniers zur Saisoneröffnung, dem H-Hotels Cup, an dem am 22.07. ab 14 Uhr der englische Premier-League-Aufsteiger Wolverhampton Wanderers FC, Spaniens Europa-League-Starter Real Betis Balompié aus Sevilla sowie Bundesligist Borussia Mönchengladbach teilnehmen werden, steht nun auch die nächste Partie fest: Am 25. Juli trifft der VfL auf den französischen Vizemeister AS Monaco. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr, Austragungsort die SPORTCLUB Arena in Verl.

Der Sommerfahrplan im Überblick:

25.06.2018, 16:30 Uhr: Trainingsauftakt

Trainingsgelände am Vonovia Ruhrstadion

27.06.2018, 18:00 Uhr:Testspiel

DJK Adler Riemke - VfL Bochum 1848

Bezirkssportanlage Feenstraße 7-9, 44807 Bochum

30.06.2018, 18:00 Uhr: Spiel gegen den Fairplay-Pokalsieger Bochum

SG Linden-Dahlhausen - VfL Bochum 1848

Sportanlage Am Lewacker, Jugendheimstr. 3, 44879 Bochum-Linden

04.07.2018: Testspiel geplant

06.07. - 13.07.2018: Trainingslager in Weiler im Allgäu

Tannenhof Resort. Sport & Spa

Lindenberger Str. 33, 88171 Weiler-Simmerberg

09.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

FC Zürich - VfL Bochum 1848

ABT Arena, Kieswerkstraße 10, 87471 Durach

12.07.2018: Testspiel geplant

18.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

Stoke City - VfL Bochum 1848

OBI Arena, Bentlager Weg 40, 48431 Rheine

21.07.2018: Saisoneröffnung 2018/19 rund ums Vonovia Ruhrstadion

22.07.2018, 14:00 Uhr: H-Hotels Cup

mit Wolverhampton Wanderers, Real Betis Balompié und Borussia Mönchengladbach

25.07.2018, 18:00 Uhr: Testspiel

AS Monaco - VfL Bochum 1848

SPORTCLUB Arena, Poststr., 33415 Verl

28.07.2018: Testspiel geplant