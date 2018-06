Ab Mittwoch beginnt der Dauerkartenverkauf beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen.

Ab Mittwoch beginnt der Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2018/2019 von RWE. Für alle Anhänger, die bereits in der abgelaufenen Saison im Besitz einer Dauerkarte waren, ist das Ticket für die kommende Spielzeit per Überweisung über den Postweg sowie per Bar- oder Kartenzahlung im Fanshop an der Hafenstraße erhältlich. Bis zum 6. Juli bleiben die Plätze der Dauerkarteninhaber der vergangenen Saison reserviert, bevor sie in den freien Verkauf gehen.

RWE-Fans, die in der Vorsaison nicht im Besitz einer Dauerkarte waren, können diese ab Mittwoch, den 13. Juni ebenfalls im Fanshop an der Hafenstraße erwerben oder unter Angabe des Namens, der Adresse und des Wunschblocks per Mail an ticketing@rotweiss-essen.de bestellen.

Inhaber einer Hoch 3-Dauerkarte müssen dabei nicht aktiv werden. Nach bereits erfolgter Abbuchung des Rechnungsbetrages von dem angegeben Konto wird die Dauerkarte jedem Fan per Einschreiben nach Hause geschickt.

Win-Win Situation für jeden Dauerkartenbesitzer



Die RWE-Dauerkarte für die Saison 2018/2019 verschafft jedem RWE-Fan darüber hinaus bereits vor dem ersten Heimspiel einen weiteren Vorteil. Jeder Dauerkarten-Besitzer hat nach Erwerb selbstverständlich die Möglichkeit, sich seinen Stammplatz im Stadion Essen auch für das anstehende Vorbereitungsturnier am 21. Juli zu sichern und so neben Rot-Weiss Essen den SV Werder Bremen, Huddersfield Town und Betis Sevilla live an der Hafenstraße zu erleben. Bis zum 6. Juli bleiben die Dauerkartenplätze reserviert und gehen erst danach in den freien Verkauf.