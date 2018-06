Wenn der FC Schalke in die Vorbereitung auf die neue Saison startet, werden auch die Spieler dabei sein, die zuletzt ausgeliehen wurden. Denn sie haben fast alle noch keine neuen Vereine.

Fabian Reese bleibt offenbar eine weitere Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Nach "Kicker"-Informationen stehen Fürth und der FC Schalke 04 kurz vor einer Einigung. Da Reeses Schalke-Vertrag 2019 ausläuft, müsste dieser bei einer erneuten Leihe verlängert werden.

Reese wechselte in der Winterpause der vergangenen Saison zu den damals abstiegsbedrohten Fürthern. Am letzten Spieltag kletterte der Zweitliga-Dino vom direkten Abstiegsplatz auf den rettenden 15. Platz. Von 16 Rückrundenspielen verpasste er nur eins, stand zwölfmal in der Startelf. „Fabian fühlt sich in Fürth sehr wohl. Er macht es da richtig gut“, sagte Sportdirektor Axel Schuster im März dieser Redaktion. Die Fürther hatten schon nach Saisonende verkündet, Reese behalten zu wollen - allerdings war die Finanzierung noch unklar.

Für Reese ist Fürth bereits die zweite Station in der 2. Bundesliga. In der Rückrunde der Saison 2016/2017 hatte er auf Leihbasis für den Karlsruher SC gespielt, war mit dem KSC aber in die 3. Liga abgestiegen. Im Sommer 2017 kehrte er nach Gelsenkirchen zurück, um sich nach einem neuen Zweitligisten umzuschauen. Doch Trainer Domenico Tedesco wollte Reese unbedingt im Profikader behalten. "Er ist immer der Spieler mit den meisten intensiven Läufen im Training", sagte Tedesco über Reese und ergänzte: "Er ist ein Mentalitätsmonster, zeigt großen Hunger, sich weiterzuentwickeln." Deshalb kam Reese auch zu fünf Einsätzen. Für die Rückrunde konnte Tedesco Reese aber keine Einsätze mehr garantieren und erlaubte ein Leihgeschäft.

Keine Neuigkeiten gibt es bei den weiteren Leihspielern, die - Stand Mitte Juni - am 1. Juli beim Trainingsauftakt der Königsblauen auf der Matte stehen. Es geht um Benedikt Höwedes (vorher bei Juventus Turin), Johannes Geis (FC Sevilla), Luke Hemmerich (VfL Bochum), Haji Wright (SV Sandhausen), Coke (UD Levante) und Donis Avdijaj (Roda Kerkrade).