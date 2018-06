Die SF Lotte haben einen Linksverteidiger aus Münster zurückgeholt. Es ist der fünfte Zugang in der Sommerpause.

Jeron Al-Hazaimeh ist der fünfte Neuzugang der Sportfreunde Lotte. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom SC Preußen Münster zu den SFL und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Der Linksverteidiger war bereits in den Spielzeiten 2014/15 sowie 2015/16 für die Sportfreunde am Ball. Nach dem Aufstieg mit den Sportfreunden wechselte Al-Hazaimeh im Sommer 2016 zu Preußen Münster. Für den Ligakonkurrenten bestritt er in den letzten beiden Spielzeiten 62 Drittligaspiele (sechs Tore).