Der KFC Uerdingen hat das Geheimnis gelüftet und einen neuen Hauptsponsor vorgestellt.

Die Stadtwerke Krefeld werden ab sofort die Trikotbrust des KFC Uerdingen zieren. "Die 3. Fußball-Liga gibt uns die Möglichkeit, bundesweit größere Präsenz zu zeigen und Krefeld mehr auf die Deutschlandkarte zu bringen. Daher wird die SWK in der anstehenden Drittliga-Saison als Trikotsponsor des KFC Uerdingen fungieren. Wir gratulieren dem KFC zum Aufstieg in die 3. Fußball-Liga. Als Traditionsunternehmen passen wir gut in eine Liga, wo unter anderem mit Kaiserslautern, Braunschweig, Karlsruhe, Rostock, Münster und nicht zuletzt auch dem KFC zahlreiche Traditionsvereine spielen", erklärt Kerstin Abraham, SWK-Vorstand, das Sponsoring beim KFC.

Der KFC Uerdingen freut sich, mit der SWK einen starken und regionalen Partner für die neue Saison gewonnen zu haben: "Das Engagement der SWK bringt auf den Punkt, was sich beim KFC Uerdingen verändert hat. Wir sind ein wichtiger Teil der Stadt und wieder fest in den Köpfen und Herzen der Krefelder verankert. Es ist schön, an solchen Tagen zu sehen, wie sich die harte Arbeit auszahlt", sagt KFC-Pressesprecher Jan Filipzik.

Vereinbarung zwischen der KFC Uerdingen Fußball GmbH und der SWK läuft zunächst für eine Saison. Über die finanziellen Gegebenheiten haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Drei Zugänge präsentiert, Khalil Mohammad ebenfalls fix

Vor dem neuen Hauptsponsor hatte der KFC bereits drei neue Spieler vorgestellt. Neben Manuel Konrad (Dynamo Dresden) haben die Uerdinger bereits Maurice Litka (FC St. Pauli) und Robert Müller (VfR Aalen) als Zugänge präsentiert.

Wie RevierSport erfuhr, sind sich die Krefelder auch mit Nerciwan Khalil Mohammad über einen Vertrag an der Grotenburg einig. Mohammad spielte in der abgelaufenen Saison beim SC Wiedenbrück und wurde in der Jugend von Borussia Mönchengladbach ausgebildet.