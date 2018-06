Das WTC richtet Bochums größtes Public-Viewing-Event aus. Vom 14.06. bis zum 15.07.2018 können Sie an der Isenbrockstraße alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft live auf LED-Leinwand verfolgen.

Am 14. Juni startet endlich die Fußball-WM in Russland. Und da das mitfiebern in der Gruppe viel schöner ist, lädt der WTC - Deutschlands größte Multisport-Anlage - zum Spiel Deutschland gegen Schweden am 23. Juni alle Wattenscheid 09-Spieler und Fans zum gemeinsamen Public Viewing ein. Alle Spiele werden live und kostenlos auf einer 24m² Leinwand im WTC übertragen.

Auf der WTC-Aftershow-Party ab 22 Uhr sorgen zwei Sänger und ein DJ für die richtige Stimmung nach dem Spiel.