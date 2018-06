Mit drei Treffern in den Relegationsspielen schoss Ersin Canseven Blau-Gelb Überruhr in die Landesliga und machte den Unterschied aus.

Er war einer der wichtigsten Spieler in dieser Saison bei Blau-Gelb Überruhr. Ersin Canseven hatte großen Anteil am Doppelaufstieg und der dramatischen Relegation gegen den 1. FC Viersen. Insgesamt steuerte der Stürmer drei Tore zu den sieben Treffern bei, die die Essener in die nächst höhere Spielklasse brachten.

Der Mann für die wichtigen Tore

Beim überzeugenden 4:3-Auswärtssieg im Hinspiel in Viersen war Canseven der Mann, der seine Mannschaft in Führung brachte und damit den Weg für eines der denkwürdigsten Spiele in der Vereinsgeschichte von BG Überruhr ebnete. Im Anschluss erzielte er auch das 3:1 und stellte die Weichen auf Sieg. Auch im Rückspiel stellte er seine Qualitäten unter Beweis. Wie im Hinspiel machte der Stürmer den wichtigen Ausgleich und markierte gleichzeitig das erste Tor für Überruhr. Dieses stellte sich als der benötigte Impuls heraus, um den 0:2-Rückstand aufzuholen.

"Als Held oder Entscheider will ich mich nicht bezeichnen. Das ist logischerweise der Erfolg der gesamten Mannschaft", meinte Canseven, nachdem er sich das Aufstiegsshirt übergestreift hatte. "Ich bin Stürmer, das ist mein Job", meinte er mit einem Augenzwinkern. Doch nicht nur in den beiden Relegationsspielen zeigte er seinen Torinstinkt. Über die gesamte Saison schoss der 26-Jährige 26 Tore. Damit war er fünftbester Torschütze in der Bezirksliga Niederrhein 3. Auch deshalb wurde nach Saisonende die magische Grenze von über 100 erzielten Toren geknackt. Insgesamt 109 Mal trafen die Essener in der abgelaufenen Spielzeit - das ist gleichzeitig der beste Wert der Liga.

Super-Sturm wirbelt auch in der Landesliga

Deshalb verwundert es nicht, dass sowohl Spieler als auch Verantwortliche des Vereins den Sturm als einen der Schlüsselfaktoren für den Aufstieg ausmachten. Mit Felix Scheider haben die Blau-Gelben ebenfalls den zweitbesten Torjäger der Staffel in ihren Reihen. Er steurte 31 Treffer zu den 109 Toren bei. Zusammen kommt das Sturmduo somit auf insgesamt 57 Tore und hat mehr als die Hälfte aller Saisontore erzielt. Nach dem gelungenen Aufstieg hatte Canseven für die Fans noch eine weitere gute Nachricht parat: Der Angreifer, der 2014/15 von der zweiten Mannschaft des FC Kray kam, bleibt der Mannschaft auch in der kommenden Saison erhalten und wird weiter für Blau-Gelb Überruhr auf Torejagd gehen.