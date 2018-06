Die TuB Bocholt haben den zweiten Aufstieg in Folge knapp verpasst. Gegen den VfB Frohnhausen reichte ein 3:2 (2:0) nicht zum Sprung in die Landesliga.

Erst keimte Hoffnung, dann wurde dieses zarte Pflänzchen doch zertreten. Die Turner und Ballspieler Bocholt haben den Durchmarsch von der Kreisliga A in die Landesliga verpasst, wobei die Chance durchaus da war.

Im Relegationsspiel gegen den VfB Frohnhausen gewann die Mannschaft von Trainer David Kraft dank der Treffer von Michel Wesendonk (7.), Marco Moscheik (42.) und Johannes Langhorst (83.) zwar mit 3:2 (2:0), doch das 0:3 aus dem Hinspiel erwies sich als zu hohe Hypothek. „Die Enttäuschung ist gar nicht so riesengroß“, sagte Kraft nach der Partie, „denn die Situation war schon im Vorfeld sehr schwierig. Wir sind eher stolz, denn wir haben einen großen Kampf geliefert. Natürlich sind wir ein bisschen frustriert, aber wir haben es nicht in diesem Spiel verloren, sondern wir haben in den letzten Wochen schon zu viele Punkte liegengelassen.“

Die Überraschung war möglich, denn in der ersten Halbzeit erspielten sich seine Jungs eine 2:0-Führung. Ein Tor noch bis zur Verlängerung, zwei zum Aufstieg. Doch es waren die Frohnhauser, die trafen und sich damit das Ticket für die Landesliga sicherten. „Wir haben volles Risiko gespielt und die Jungs haben ein Riesen-Spiel gemacht. Viel hat nicht gefehlt, aber das zweite Tor von Frohnhausen war wie ein kleiner Schock für uns.“

Somit verpassten die Bocholter den Durchmarsch und damit die zügige Rückkehr in die Landesliga. Was aber nicht heißen soll, dass es nicht im nächsten Jahr klappen könnte. Trainer David Kraft bleibt aber bescheiden: „Einen Aufstieg zu planen ist immer extrem schwierig. Wichtig ist, dass wir aus den Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Und ich glaube nicht, dass wir durch den verpassten Aufstieg jetzt einen Knacks kriegen werden. Wir schauen in Ruhe, was wir erreichen können. Denn vor der Saison zu sagen, dass wir aufsteigen wollen, halte ich für mehr als mutig.“

Dass seine Mannschaft dazu in der Lage ist, hat sie gezeigt. Denn viel hat eben nicht gefehlt, um den VfB Frohnhausen richtig zu ärgern und damit nach vier Jahren in die Landesliga zurückzukehren.