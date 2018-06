Der VfB Frohnhausen hat den Sprung in die Landesliga geschafft. Nach drei vergeblichen Anläufen hat es nun trotz eines 2:3 (0:2) gegen TuB Bocholt geklappt.

Riesen-Jubel auf der Sportanlage Raumerstraße. Als Yannik Wilberg in der 57. Spielminute das 2:2 für den VfB Frohnhausen erzielte, rissen die rund 400 Fans die Arme nach oben und schraubten den Lärmpegel nach oben. In diesem Moment war ihnen klar: Diesmal lassen wir uns den Aufstieg nicht mehr nehmen.

Dabei sah es wenige Minuten zuvor noch anders aus. Zur Halbzeit lagen die Gäste aus Bocholt dank der Treffer von Michel Wesendonk (7./FE) und Marco Moscheik (42.) mit 2:0 in Führung, der VfB vergab dagegen einige hochkarätige Chancen. Das klare 3:0 aus dem Hinspiel wackelte plötzlich und TuB durfte hoffen.

Doch im zweiten Durchgang schlugen die Hausherren zu. Erst traf Mohamed Kaled El Said zum Anschluss (55.), ehe Wilberg nur wenige Augenblicke später nachlegte. Die Bocholter fielen nach diesem Treffer zu Boden, während die Frohnhauser vor Freude kaum noch zu stoppen waren. Das war die Vorentscheidung, doch die Gäste gaben sich trotzdem zu keinem Zeitpunkt auf. In der Schlussphase machte es Johannes Langhorst noch einmal spannend, nachdem er zunächst die Latte traf (81.) und dann TuB mit 3:2 in Führung brachte. Bocholt rannte noch einmal an, doch mehr war letztendlich nicht drin.

Nachdem die Frohnhauser in den vergangenen Jahren zweimal in der Relegation knapp gescheitert waren, darf sich die Mannschaft von Trainer Issam Said nun Landesligist nennen.