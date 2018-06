Der Westfalen-Oberligist Hammer SpVg hat zwei neue Spieler verpflichtet.

Stürmer Joel Grodowski und Torhüter Ivan Mandusic verstärken Hamm in der kommenden Saison. In der vergangenen Saison noch in Diensten des englischen Drittligisten Bradford City, verlässt

Mittelstürmer Grodowski Hamms Partnerstadt wieder und wird zukünftig für die HSV auf Torejagd gehen. Für die vakante Torhüterposition konnte mit Mandusic ein Mann mit

Erfahrung aus der 2. Liga Bosnien-Herzegowinas verpflichtet werden.

Der 20-jährige Grodowski erregte im vergangenen Sommer Aufsehen, als er nach 94 Toren in zwei Spielzeiten bei seinem Heimatverein PSV Bork einen Profivertrag bei Bradford City A.F.C. erhielt. Auch Borussia Dortmund war interessiert, doch dort fiel Grodowski kurz vor Vertragsabschluss wegen eines Rückenleidens durch den Medizincheck.

Eben dieses Problem hat Grodowski dann in Bradford lange Zeit außer Gefecht gesetzt, ist aber inzwischen wieder unter Kontrolle und kein Hindernis mehr. Bradfords Angebot zur Vertragsverlängerung nahm der Stürmer nicht an, da es ihn wieder zu seiner Familie in die Heimat zog.

Torhüter Mandusic wird in der kommenden Saison den Konkurrenzkampf mit Jarno Peters aufnehmen und ist dabei mit seiner Erfahrung aus Bosniens 2. Liga gut gerüstet. Der 25-Jährige hält sich seit Sommer 2017 beim Dortmunder Kreisligisten NK Zagreb 75 Dortmund fit und will nun bei der Hammer Spielvereinigung wieder höherklassig spielen.