Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Rechtsverteidiger Jannik Dehm bis 2020 unter Vertrag genommen.

Der 22-Jährige spielte zuletzt in der U23 von Bundesligist 1899 Hoffenheim in der Regionalliga. "Jannik ist ein extrem schneller Spieler, der perfekt in unser Konzept passt", sagte Holsteins Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.