Ende Juni starten die meisten Teams in die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit. Hier eine Übersicht über die Pläne von Schalke, dem BVB, Duisburg, dem VfL Bochum und RWE.

FC Schalke 04

Trainingsstart: 1. Juli

Trainingslager: 2. bis 12. Juli in Kunshan und Peking (China), 29. Juli bis 8. August in Mittersill (Österreich)

Testspiele:

5. Juli gegen FC Southampton (Kunshan)

11. Juli gegen Hebei China Fortune FC (in Lanfang)

21. Juli gegen ETB SW Essen (Uhlenkrug, 16 Uhr)

29. Juli bei Erzgebirge Aue (15 Uhr,

Testspielgegner für das Trainingslager in Österreich werden gesucht

Borussia Dortmund

Trainingsstart: 7. Juli

Trainingslager: 1. bis 8. August in Bad Ragaz (Schweiz)

Testspiele:

13. Juli bei Austria Wien (19 Uhr)

21. Juli gegen Manchester City (Chicago, 2 Uhr)

22. Juli gegen FC Liverpool (Charlotte, 23 Uhr)

26. Juli gegen Benfica Lissabon (Pittsburgh, 2 Uhr)

Testspiele für das Trainingslager noch offen

Fortuna Düsseldorf

Trainingsstart: 30. Juni (Leistungsdiagnostik), offizieller Auftakt: 2. Juli (10 Uhr)

Trainingslager: 3. bis 10. Juli in Wiesensee, 19. bis 27. Juli in Maria Alm (Österrreich)

Testspiele:

6.Juli gegen Eisbachtaler SV (18 Uhr)

14. Juli beim TSV Meerbusch (13 Uhr)

18. Juli gegen Wegberg-Beeck (19 Uhr)

14. August beim VfL Benrath (18 Uhr)

VfL Bochum

Trainingsstart: 25. Juni (16:30 Uhr Trainingsgelände am Stadion)

Trainingslager: 6. bis 13. Juli Weller im Allgäu

Testspiele:

27. Juni bei DJK Adler Riemke (18 Uhr)

30. Juni bei SG Linden-Dahlhausen (18 Uhr)

9. Juli gegen FC Zürich (18 Uhr, ABT-Arena in Durach)

12. Juli Testspiel geplant - Gegner offen

18. Juli gegen Stoke City (18 Uhr in Rheine, OBI-Arena)

21. und 22. Juli: Saisoneröffnung rund um das Ruhrstadion

25. Juli Testspiel geplant - Gegner offen

28. Juli Testspiel geplant - Gegner offen

MSV Duisburg

Trainingsstart: 24. Juni - zeitgleich der MSV-Familientag

Trainingslager: 10. bis 19. Juli St. Johann

Testspiele:

27. Juni beim Hülser SV (19 Uhr)

30. Juni gegen eine Duisbuger Stadtauswahl (13 Uhr)

5. Juli beim VfB Günnigfeld (19 Uhr)

8. Juli TEDi-Cup (14 Uhr, Herne)

12. Juli gegen die U23 vom BVB (18 Uhr, St. Johann)

19. Juli gegen Asladd SC (19 Uhr, St. Jojann)

28. Juli schauninsland-reisen Cup der Traditionen unter anderem mit Atheltic Bilbao und FC Fulham

Rot-Weiss Essen

Trainingsstart: 23. und 24. Juni (Leistungsdiagnostik), offizieller Auftakt: 18. Juni (14 Uhr)

Trainingslager: 28 Juni. bis 1. Juli in Herzlake

Testspiele:

26. Juni gegen Fortuna Köln (Zeit und Uhrzeit offen)

7. Juli gegen TuS Helene (14 Uhr, Bäuminghausstraße)

8 Juli beim ETB (15 Uhr am Uhlenkrug)

14. Juli gegen Elversberg (14 Uhr, Nörtershausen)