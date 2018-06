Der Tabellen-Siebte der vergangenen Regionalliga-West-Saison vollzieht einen Umbruch. Der SC Wiedenbrück hat mittlerweile neun Spieler verpflichtet. Zehn Mann sind gegangen.

Mit Mike Andreas (21) vom Südwest Regionalligisten SV Röchling Völklingen gaben die Ostwestfalen am Samstag den neunten Sommer-Zugang bekannt. Andreas bestritt in der abgelaufenen Saison 33 Spiele als Mittelfeldspieler für Völklingen in der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde Andreas in der Jugend des FSV Mainz 05.

Zuvor hatten die Wiedenbrücker bereits Andre Mandt (Wuppertaler SV), David Loheider (Hammer Spielvereinigung), Zlatko Muhovic, Daniel Schaal (beide SC Verl), Tim Geller (Sportfreunde Siegen), Tim Siegemeyer (BFC Dynamo), Philipp Dieckmann (Arminia Bielefeld U19) und Daniel Latkowski (SV Rödinghausen) unter Vertrag genommen.

Verlassen haben den Klub dagegen zehn Spieler: Carsten Strickmann, Marius Weeke (beide Victoria Clarholz), Marvin Büyüksakarya (VfR Aalen), Aygün Yildirim (Sportfreunde Lotte), Kresimir Matovina (VfB Lübeck), Jeffrey Volkmer (VfB Oldenburg), Mariusz Rogowski (eigene Reserve), Julian Wolff (SV Rödinghausen), Antonyos Celik (Ziel unbekannt) und Nerciwan Khalil Mohammad (aller Voraussicht nach zum KFC Uerdingen).

So sieht der aktuelle Wiedenbrück-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Tor

Marcel Hölscher

Tim Siegemeyer (BFC Dynamo)

Abwehr

Robin Twyrdy

Tristan Duschke

Marcel Leenemann

Julian Linnemann

Tim Geller (Sportfreunde Siegen)

Philipp Dieckmann (Arminia Bielefeld U19)

Mittelfeld

Daniel Brinkmann

Andre Mandt (Wuppertaler SV)

Omar Diarra

Yannick Geisler

Oliver Zech

Ramazan Yildiz

Daniel Schaal (SC Verl)

Daniel Latkowski (SV Rödinghausen)

Mike Andreas (SV Röchling Völklingen)

Angriff

Maximilian Müller

Viktor Maier

David Loheider (Hammer Spielvereinigung)

Zlatko Muhovic (SC Verl)