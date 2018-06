Ilkay Gündogan hat sich einen Tag nach dem Testspiel in Leverkusen zu Wort gemeldet. Er ist dankbar, für den DFB spielen zu dürfen.

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat mit einer gehörigen Portion Demut auf die Pfiffe gegen seine Person bei der WM-Generalprobe gegen Saudi-Arabien (2:1) reagiert. Er sei "immer noch dankbar, für dieses Land zu spielen", twitterte der Profi von Manchester City am Samstag.

Dazu stellte Gündogan ein Foto, das ihn am Freitagabend nach dem Spiel im Kreise seiner Kollegen auf der kleinen Ehrenrunde zeigt. Der 27-Jährige applaudiert dabei den Fans in Leverkusen.

Viele der Anhänger hatten Gündogan zuvor bei dessen Einwechslung (53.) und in der Folge bei jeder Aktion ausgepfiffen. Sie haben dem Mittelfeldspieler nicht verziehen, dass er sich wie Weltmeister Mesut Özil mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ablichten ließ.

Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich getroffen

Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich getroffen von der massiven Ablehnung des Anhangs. Wie DFB-Direktor Oliver Bierhoff und -Präsident Reinhard Grindel forderte er, dass unter das Thema auch mit Blick auf die WM in Russland mit dem Auftakt am 17. Juni in Moskau gegen Mexiko ein Schlussstrich gezogen werde