Verwaltungsratschef Hajo Wagner wertet die abgelaufene Saison als mangelhaft. Für die Zukunft sei aber eine solide Basis gelegt

Mit der Niederlage beim Absteiger FSV Vohwinkel und dem damit verbundenen Abrutschen auf Platz acht schloss Fußball-Oberligist SSVg Velbert die Saison ab. So blieb ein schlechter Eindruck, wie der langjährige Verwaltungsrats-Vorsitzende Hajo Wagner im WAZ-Interview erklärte. Zugleich sieht er die Mannschaft aber für die Zukunft gut aufgestellt.

Wie stellt sich die SSVg nach Abschluss Saison 2017/18 dar?

Der Verein hat nach den Trainern Freddy Zwiebler und André Pawlak deutlich an Glanz und somit auch den erhofften Erfolg verloren. Die erste Mannschaft, von Trainern der Oberliga und der Regionalliga West als Regionalliga tauglich gelobt, hat sicherlich ihre Fans und auch die Verantwortlichen im Verein enttäuscht. Bevor allerdings Vorwürfe gegenüber den Verantwortlichen im Vorstand geäußert werden, will ich auf widrige Verhältnisse der letzten Jahre aufmerksam machen.

Die abgelaufene Saison aus sportlicher Sicht als mangelhaft zu bezeichnen, ist zumindest nicht weit gefehlt Verwaltungsrats-Vorsitzende Hajo Wagner

Welche sind für Sie entscheidend?

Mit André Pawlak wurde in der Saison 2014/15 der Aufstieg in die Regionalliga West erreicht. Spätestens danach glaubte zumindest ein Sponsor tatkräftiger in den Verein eingreifen zu müssen. Das führte zu einer Entlassung des Trainerteams Pawlak und Braasch. Der Sponsor hatte aus seiner Sicht bessere Kräfte für den Verein. Das war aber, wie wir spätestens jetzt wissen, eine falsche Wahrnehmung, unter welcher der Erfolg der SSVg und der spielerische Glanz ausblieben. Fazit: Sponsoren sollten sich auf ihre finanzielle Unterstützung und mögliche Kontakte beschränken und nicht dem Vorstand und Trainer ins Handwerk pfuschen.

Inzwischen hat sich die SSVg in dieser Hinsicht anders orientiert.

Aufgabe der SSVg Velbert 02 in der gerade abgelaufenen Saison war es, die Einnahmenseite zu stärken, ältere Verpflichtungen zu erfüllen und einen für die Zukunft runderneuerten Kader zusammen zu stellen, der nur noch punktuell verstärkt werden muss. Durch die Verpflichtung eines Vertriebsprofis zum Januar 2018 wurden für die Zukunft Einnahmen in vielversprechender Höhe akquiriert, diese Entwicklung gilt es weiter zu forcieren. Mit insgesamt 16 neuen, zum Großteil noch sehr entwicklungsfähigen, Spielern wurde die Basis für die Zukunft gelegt.

Es kam in dieser Saison aber noch nicht allzu viel heraus.

Leider gab es nach Platz zwei am 13. Spieltag einen Einbruch. Negativ zu Buche schlägt hierbei vor allen Dingen die Bilanz gegen die letzten sechs Mannschaften der Abschlusstabelle, hier wurden insgesamt 21 Punkte liegen gelassen. Leider hat es das scheidende Trainerduo nicht geschafft, der Mannschaft eine Ausrichtung an die Hand zu geben, um hier eine deutlich bessere Bilanz an den Tag zu legen. Die abgelaufene Saison aus sportlicher Sicht als mangelhaft zu bezeichnen, ist zumindest nicht weit gefehlt.

Wird denn die neue Saison nun besser?

Mit dem neuen Trainer Alexander Voigt kommt ein erfahrener ehemaliger Bundesligaspieler an die Sonnenblume. Vorstand und Trainer wollen weiter jungen Spielern ihre Chancen geben und werden aber darüber hinaus die Truppe mit neuen Kräften verstärken. In der kommenden Saison werden Erinnerungen an meine früheste Jugend wach: Es gibt das Duell zwischen der SSVg und dem SC Velbert. Hoffentlich wieder der Leckerbissen. Dem SC, dem Trainer und seiner Mannschaft, sei an dieser Stelle ganz herzlich gratuliert. Die SSVg-Verantwortlichen werden hoffentlich wissen, dass es im sportlichen Wettbewerb nicht zu einem Spaziergang zu Gunsten der Blau-Weißen kommen wird.