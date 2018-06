Mit dem Stand der Saisonplanung ist VfL-Vorstand Sebastian Schindzielorz zufrieden. Eine Zwischenbilanz.

Seit fast vier Wochen ruht der Zweitliga-Ball, am Montag, 25. Juni, bittet Robin Dutt zur ersten Einheit. Abgeschlossen ist die Kaderplanung des VfL Bochum nicht, wenn man das im schnelllebigen Fußballgeschäft überhaupt je sagen kann. Doch etliche Fragen, die nach dem Saisonschluss offen waren, sind geklärt, 27 Spieler stehen aktuell unter Vertrag. „Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich zufrieden“, sagt Sportvorstand Sebastian Schindzielorz im Gespräch mit der WAZ zum Stand der Planung.

Ihre Verträge verlängert haben seit dem letzten Ligaspiel Thomas Eisfeld und Görkem Saglam, zudem hat der VfL den zuvor von RB Leipzig nur ausgeliehenen Vitaly Janelt fest verpflichtet, ablösefrei zwei Neue geholt und A-Jugendspieler Baris Ekincier zum Profi befördert. Selim Gündüz indes erhielt keinen Vertrag.

„Wir haben gesagt, dass wir auf Kontinuität setzen wollen. Bis auf Kevin Stöger und Robert Tesche stehen alle Spieler der ersten Elf aus der Vorsaison bei uns unter Vertrag. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, denn bei allen unseren Spielern haben wir das Heft des Handelns in der Hand.“

Stöger ist zu Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga gewechselt, der vom Birmingham City FC ausgeliehene Tesche steht beim englischen Zweitligisten noch ein Jahr unter Vertrag. Der VfL will Tesche halten, kann finanziell mit den Engländern aber nicht mithalten. Dennoch ist es gut möglich, dass der Mittelfeldmann beim VfL bleibt.

Eine Entscheidung steht auch noch bei Janni Serra aus, der nach seinem Urlaub zunächst mit dem BVB sprechen muss. In Dortmund steht der in der Rückrunde ausgeliehene junge Stürmer noch ein Jahr unter Vertrag. Eine Ausleihe oder Verpflichtung ist denkbar: „Janni hat Potenzial und Perspektive“, so Schindzielorz. Die Vorbereitung in Bochum aufnehmen werden Tom Weilandt (war ausgeliehen an Kiel) und Vangelis Pavlidis (nach Leihe zum BVB).

Mit dem offensiven Mittelfeldspieler Sebastian Maier (24) von Hannover und Flügelstürmer Milos Pantovic (21) vom FC Bayern II hat der VfL zwei externe Zugänge geholt. „Zwei interessante Spieler“, so Schindzielorz, die sich weiter entwickeln können. Er betont, dass Maier, der in den letzten zwei Jahren bei Hannover nur 12 Mal in der Startelf stand, kein „Stöger-Ersatz“ sei: „Maier ist Maier, Stöger ist Stöger. Kevin hat klasse gespielt bei uns, Sebastian hat seine eigene Qualität und Fähigkeiten, zum Beispiel eine hohe Endgeschwindigkeit und einen starken rechten Fuß, auch bei Standards.“

Grundsätzlich halte man die Augen für alle Positionen weiter offen, sagt Schindzielorz, eine „Deadline“ gebe es nicht: Transferschluss, betont der Vorstand, sei erst am 31. August, und es sei kein Problem, „ein, zwei Spieler auch später noch zu integrieren“. Umgekehrt könnte auch aufgrund angeblicher Ausstiegsklauseln von Robbie Kruse, der bei der WM vorspielt, und Lukas Hinterseer noch Bewegung ins Aufgebot kommen. Ulrich Bapoh könnte ausgeliehen werden, Twente Enschede hat Interesse. „Zu Vertragsinhalten äußern wir uns nicht. Aber wir entscheiden, wie es mit unseren Spielern weitergeht“, bleibt Schindzielorz in dem Punkt gelassen.

Auch ein 4-4-2 ist denkbar

Bedarf besteht vor allem noch im Angriff, falls es mit Serra nicht klappt. Basis-System dürfte zwar wie bisher unter Trainer Dutt ein 4-2-3-1 bleiben, so der Vorstand. In der Vorbereitung aber wolle man auch viel ausprobieren. So ist ein 4-4-2 als Start-Variante denkbar.

Stand jetzt haben folgende Spieler einen Vertrag beim VfL:

Bis 2019: Felix Dornebusch (Tor), Florian Kraft (Tor), Patrick Fabian, Jan Gyamerah, Tim Hoogland, Maxim Leitsch, Tom Baack, Simon Lorenz, Timo Perthel, Jannik Bandowski, Anthony Losilla, Robbie Kruse, Sidney Sam, Lukas Hinterseer, Evangelos Pavlidis, Tom Weilandt

Bis 2020: Manuel Riemann (Tor), Görkem Saglam, Danilo Soares, Stefano Celozzi, Johannes Wurtz, Ulrich Bapoh, Baris Ekincier (neu, eigene Jugend)

Bis 2021: Thomas Eisfeld, Milos Pantovic (neu/vom FC Bayern II), Sebastian Maier (neu/Hannover 96), Vitaly Janelt (nach Leihe von RB Leipzig fest verpflichtet)

Als Abgänge stehen fest: Philipp Ochs, Luke Hemmerich, Martin Kompalla; Kevin Stöger (Fortuna Düsseldorf), Selim Gündüz.

Weiterhin laufen im Sommer folgende Verträge aus: Robert Tesche (Leihe Birmingham), Janni Serra (Leihe BVB)