Fußball-Nationalspieler Emre Can wird den englischen Erstligisten FC Liverpool im Sommer definitiv verlassen.

Das bestätigte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp am Freitag. Can, dessen Vertrag an der Anfield Road am 30. Juni ausläuft, wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum italienischen Serienmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht. Eine Bestätigung des ablösefreien Deals wird zeitnah erwartet. Zudem wird auch Jon Flanagan die Reds verlassen.

Can war 2014 von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt. Der 24-Jährige bestritt 167 Spiele für die Reds und erzielte 14 Tore, zwölf weitere bereitete er vor. Seinen letzten Einsatz absolvierte Can im Champions-League-Finale in Kiew gegen Real Madrid (1:3), als er kurz vor Spielende eingewechselt wurde. Aufgrund einer langwierigen Rückenverletzung wurde Can von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die anstehende Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) nominiert.