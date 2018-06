Der Regionalliga-Absteiger TuS Erndtebrück hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Trainer und Sportlichen Leiter Florian Schnorrenberg gefunden.

Ivan Markow, letztjähriger Trainer des Erndtebrücker Landesliga-Teams, wird ab sofort Cheftrainer der Oberliga-Mannschaft des Klubs aus dem Wittgensteiner Land.

"Von Beginn an war Ivan Markow als potenzieller Nachfolger Florian Schnorrenbergs ein Kandidat. Aufgrund der erst einjährigen Tätigkeit als Trainer unserer zweiten Mannschaft hätten wir ihm und dem Landesliga-Team gerne noch eine weitere gemeinsame Spielzeit gelassen, sich zu entwickeln und insbesondere unsere Nachwuchsspieler entsprechend im Seniorenbereich einzubinden. Für diese Schnittstelle stand und steht maßgeblich Ivan Markow in verantwortlicher Position. Daher wurde Ivan auch durchgehend an der Trainerfindung beteiligt, hat selbst einige konstruktive Gespräche mit dem Vorstand geführt und seine Ideen für die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins geäußert.", erklärt der TuS-Vorstand die Personalie Markow.

Mit Markow, der auch als Sportlicher Leiter fungieren wird, einigte sich der Verein auf ein Engagement bis zum 30. Juni 2020. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir bislang mit internen Lösungen immer gut gefahren sind. Davon ist die Erndtebrücker Fußballabteilung auch weiterhin überzeugt und wünscht seinem Übungsleiter für die kommende Spielzeit viel Erfolg", heißt es in einer Pressemitteilung der Erndtebrücker.

Seinem Nachfolger hinterlässt Schnorrenberg, der nach acht Jahren Erndtebrück verlässt, eine ordentliche Mannschaft. Er hat sich in den letzten Tagen und Wochen um den Kader 2018/19 gekümmert und diesen auch weitestgehend schon fertiggestellt.

Mit Tatsuya Yamazaki, Yong Myung Oh (beide Hilal Maroc Bergheim), Till Hilchenbach (eigene Reserve), Walid Sekkour (SG Worringen), Luca Woditsch (1. FC Köln U19), Niklas Hunold (FC Wegberg-Beeck), Kisolo Deo Biskup (Sportfreunde Baumberg) und Taira Tomita (TSG Neustrelitz) konnte Schnorrenberg für seinen Nachfolger bereits acht Neuzugänge an Land ziehen. Mit Admir Terzic, Till Hillenbach Mehmedalija Covic, Lukas Rösch, Paul Schünemann und Philipp Böhmer besaßen sechs Spieler Verträge bis zum 30. Juni 2019. Jüngst konnte Schnorrenberg die Kontrakte mit Xhuljo Tabaku und Nino Saka um ein weiteres Jahr verlängern, so dass dem Schnorrenberg-Nachfolger, der in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden soll, bereits 15 Spieler zur Verfügung stehen. Auch der Vorbereitungsplan ist ausgearbeitet. "Erndtebrück ist ein attraktiver Oberligist, der auch im DFB-Pokal spielt. Ich glaube, dass mein Nachfolger in der neuen Saison hier viel Spaß haben wird", meint Schnorrenberg.