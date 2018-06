Mit Marcel Platzek und Kai Pröger besitzt Rot-Weiss Essen eines der besten Angriffs-Duos der Regionalliga West. Wie gut Platzek und Pröger sind, wissen auch höherklassige Vereine.

Platzek, der seit 2013 das RWE-Trikot trägt, besitzt an der Hafenstraße einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Das hält die Konkurrenz aber nicht davon ab, mal bei RWE nachzufragen, ob der beste Essener Angreifer denn zu haben wäre.

So war das bereits im Winter der Fall. Die Sportfreunde Lotte hatten nach dem Abgang von Hamadi Al Ghaddoui in Richtung Jahn Regensburg nach einem adäquaten Ersatz gesucht. Platzek fiel ins Visier des Drittligisten. Doch davon wollte RWE überhaupt nichts wissen. Die Sportfreunde holten sich einen Korb ab.

Platzek war mit 13 Treffern in der Regionalliga West der erfolgreichste Essener Torschütze. Kurz dahinter landete Kai Pröger mit zwölf Saisontoren. Der 26-jährige Flügelflitzer präsentierte sich in seiner ersten Saison für Rot-Weiss sehr stark. Pröger spielte sich nicht nur in die Herzen der rot-weissen Fans, sondern auch in die Notizbücher der Konkurrenz.

Jürgen Lucas spricht in der Personalie Pröger ein Machtwort

Wie RevierSport erfuhr, klopften zuletzt die Drittligisten FSV Zwickau und VfL Osnabrück bei Pröger, der bis zum 30. Juni 2019 an RWE gebunden ist, an. Doch ähnlich wie bei Platzek gilt auch für Pröger das Adjektiv "unverkäuflich". Trotz des immer zuletzt auftauchenden Interesses an Pröger, kann Jürgen Lucas die RWE-Fans beruhigen. "Kai Pröger wird auch in der nächsten Saison für Rot-Weiss Essen spielen", betont Essens Sportchef gegenüber RevierSport.

Hier gibt es die Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Timo Becker - Vertrag bis 30. Juni 2019

Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen ) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Lucas Scepanik (Stuttgarter Kickers) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nicolas Hirschberger (eigene U19) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Kevin Freiberger (SF Lotte) - Vertrag bis 30. Juni 2020