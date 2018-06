Rot-Weiss Essen hat am Freitagnachmittag seinen fünften Neuzugang offiziell vorgestellt.

RWE hat Lucas Scepanik verpflichtet. Der Linksfuß kommt aus der Regionalliga Südwest von den Stuttgarter Kickers. Der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2019 plus Option auf ein weiteres Jahr an der Hafenstraße. Vom Interesse der Bergeborbecker an Scepanik berichtete RS bereits am 30. Mai.

"Wir freuen uns, dass der Transfer geklappt hat, schließlich hatte Lukas auch andere Optionen. Mit ihm haben wir den flexiblen Mann für die linke Seite gefunden, den wir gesucht haben", erklärt Essens Sportchef Jürgen Lucas. Bis zuletzt war auch Waldhof Mannheim an dem waschechten Kölner, der in der Domstadt geboren wurde und auch das Fußballspielen erlernte, interessiert.

In seinem Geburtsort Köln trat Scepanik erstmals gegen das runde Leder. Zunächst lief er für die 1. Jugend-Fußball-Schule Köln auf, ab 2010 dann für den 1. FC Köln, wo er fortan alle Jugendmannschaften durchlief. In dieser Zeit schoss der 1,74 Meter große Mittelfeldspieler seine Mannschaft 2011 mit einem entscheidenden Finaltor zum Meistertitel und feierte in der U19 den Pokalsieg. In der U21 der Kölner entwickelte sich Scepanik ebenfalls zum Leistungsträger und wechselte zur Saison 2016/2017 zum Südwest-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Insgesamt kommt der 24-Jährige auf 64 Partien in der Regionalliga West und 54 Spiele in der Regionalliga Südwest.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen, in denen ich große Vorfreude auf den Verein Rot-Weiss Essen bekommen habe. Jetzt freue ich mich auf den Trainingsstart und werde Vollgas geben, damit wir unsere sportlichen Ziele erreichen", erklärt Scepanik, der fünfte Essener Zugang für die Spielzeit 2018/19.

Drei Spieler sucht RWE noch - Cokkosan und Jansen dürfen gehen

Zuvor hatte Rot-Weiss Nicolas Hirschberger (eigene U19), Florian Bichler (SV Elversberg), Kevin Freiberger (Sportfreunde Lotte) und Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen für die neue Serie verpflichtet. Aktuell sucht RWE noch einen dritten Torwart, einen Innenverteidiger und eine Offensiv-Kraft. Tolga Cokkosan und David Jansen spielen trotz gültigen Verträgen bis Sommer 2019 keine Rolle mehr.

Hier gibt es die Übersicht des RWE-Kaders für die neue Saison:

Tor

Robin Heller - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Marcel Lenz - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Abwehr

Philipp Zeiger - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Kevin Grund - Vertrag bis: 30. Juni 2020

Robin Urban - Vertrag bis: 30. Juni 2019

Tolga Cokkosan - Vertrag bis 30. Juni 2019

Timo Becker - Vertrag bis 30. Juni 2019

Daniel Heber (Rot-Weiß Oberhausen ) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Mittelfeld

Timo Brauer - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nico Lucas - Vertrag bis 30. Juni 2019

Ismail Remmo - Vertrag bis 30. Juni 2019

Benjamin Baier - Vertrag bis 30. Juni 2020

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2019

Lucas Scepanik (Stuttgarter Kickers) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Nicolas Hirschberger (eigene U19) - Vertrag bis 30. Juni 2019

Angriff

Marcel Platzek - Vertrag bis 30. Juni 2020

David Jansen - Vertrag bis 30. Juni 2019

Kai Pröger - Vertrag bis 30. Juni 2019

Florian Bichler (SV Elversberg) - Vertrag bis 30. Juni 2020

Kevin Freiberger (SF Lotte) - Vertrag bis 30. Juni 2020