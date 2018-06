Hoher Besuch von der Insel: Mit dem FC Fulham kommt Londons ältester Proficlub zum schauinsland-reisen Cup der Traditionen nach Duisburg!

Der schauinsland-reisen Cup der Traditionen steigt schon zum dritten Mal in Duisburg. Am Samstag, 28. Juli 2018, gehen die aktuellen Profimannschaften des MSV Duisburg, Fulham, Athletic Bilbao und eines weiteren internationalen Top-Clubs an den Start. Das letzte Team soll in den kommenden Tagen benannt werden. Teilnahmeberechtigt beim schauinsland-reisen Cup der Traditionen sind ausnahmslos Vereine, die bereits vor mindestens 50 Jahren in der höchsten Spielklasse ihres Landes vertreten waren!

Der Club aus dem westlichen Londoner Innenstadtteil Fulham steht für Tradition pur! 1879 gegründet, ist er der älteste aktive Profifußballverein aus der britischen Hauptstadt. In der vergangenen Saison setzten sich die „Whites“ vor knapp 90.000 Zuschauern in Wembley - gegen Aston Villa im Championship Play-off durch und werden in der kommenden Spielzeit in der Premiere League auflaufen, was ihnen bereits 1949 erstmalig gelang. Im Februar 2014 übernahm mit Felix Magath erstmals ein Deutscher den Trainerposten den Trainerposten am Craven Cottage. Unter ihm spielte auch der ehemalige Bundesligaprofi Sascha Riether (2012-2014). Weitere Trainer waren auch Kevin Keegan und Roy Hodgson.

Mit dem FC Fulham kommt der Europa-League-Finalist aus dem Jahr 2010 an die Wedau, der derzeit mit Ryan Sessegnon eines der größten englischen Talente unter Vertrag hat (Marktwert: 25 Mio.). Der U21-Nationalspieler Englands absolvierte bereits mit gerade einmal 16 Jahren sein erstes Pflichtspiel und wurde als jüngster Spieler aller Zeiten in das PFA Team of the Year gewählt. Auch Spielergrößen wie der ehemalige niederländische Nationaltorhüter Edwin Van der Sar, Weltmeister Karl-Heinz Riedle oder Wembley-Legende Bobby Moore trugen das Trikot des FFC.

Die Eintrittspreise bleiben traditionell fanfreundlich: Der Sitzplatz kostet 20 Euro ohne weitere Ermäßigungen, der Stehplatz 10 Euro ohne weitere Ermäßigungen. Und Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren zahlen nur fünf Euro auf allen Plätzen. VIP-Tickets gibt es für 85 Euro.