Die erste Hürde der Relegation hat der VfB Frohnhausen mit einem 3:0-Sieg beim TuB Bocholt gemeistert. Am Sonntag steht das Rückspiel zu Hause in Essen an.

Wenn im Essener Raum das Wort Relegation fällt, dann denken viele direkt an den VfB Frohnhausen. Die Mannschaft von Issam Said stand in den vergangenen beiden Spielzeiten zweimal in der Relegation zur Landesliga. Beide Male scheiterten die Löwen an der schwierigen Aufgabe. "Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir bei den vergangenen Anläufen nicht reif genug waren", schätzt der Frohnhauser-Trainer die Situation ein.

Nun steht seine Mannschaft zum dritten Mal in Folge vor der Aufgabe der Relegation. "Diesmal soll der Fluch endlich besiegt werden", weiß auch Stürmer Kevin Zamkiewicz. Den Grundstein für eine erfolgreiche Relegation hat der VfB beim 3:0-Auswärtssieg im Hinspiel gelegt. Pascal Nimptsch (32.) und Zamkiewicz (41., 49.) sorgten für den dreifachen Jubel bei der Mannschaft und allen mitgereisten Zuschauern.

Als Grund für den Erfolg nennt der Doppeltorschütze die Geschlossenheit im Verein. "Es haben wieder alle mitgefiebert. Von Spieler über Trainer und Betreuer bis hin zu den Fans, die uns auf unglaubliche Art und Weise den Rücken gestärkt haben."

Ich glaube, dass wir jetzt reif sind, um endlich aufzusteigen. Issam Said

Die Euphorie im Umfeld ist also deutlich spürbar. Für das Rückspiel am Sonntag (15 Uhr) auf der Essener Helmut-Rahn-Sportanlage sollen nochmal alle Kräfte mobilisiert werden. "Wir müssen im Vergleich zum Hinspiel noch ein oder zwei Dinge verbessern, die mir noch nicht komplett gefallen haben. Bocholt dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen", fordert Said hundertprozentige Konzentration und Einsatzbereitschaft von seinen Spielern.

Denn nur, wenn alle an einem Strang ziehen, kann der Sprung in die Landesliga im dritten Anlauf gemeistert werden. Der "Löwen"-Trainer weiß, dass seine Spieler eine Entwicklung gemacht haben, die jetzt einen großen Erfolg verdient hat: "Ich glaube, dass wir jetzt reif sind, um endlich aufzusteigen."